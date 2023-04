Seregno: gestiva lo spaccio in tre comuni, arrestato dai carabinieri

Deve scontare oltre tre anni di carcere il 35enne di Desio arrestato dai carabinieri di Seregno dopo l’ordinanza emessa dalla procura di Monza. L’uomo, già detenuto in passato anche per tentato omicidio, è stato arrestato dopo la condanna per l’attività di spaccio tra i comuni di Seregno, Nova Milanese e Cesano Maderno in particolare tra il 2015 e il 2016.

Gestiva lo spaccio: anche un tentato omicidio

Il 35enne ha già ricevuto condanne per tentato omicidio, porto abusivo d’armi e reati per droga. A suo carico, negli anni scorsi, anche la detenzione per essere stato riconosciuto come il colpevole dei colpi di pistola sparati nel 2008 contro un 20enne (oggi 35enne) a Giussano, in un’azione di fuoco con altri due complici per motivi legati allo spaccio di stupefacenti. La vittima era stata ferita nella zona ascellare: anche l’esecutore, all’epoca, aveva solo 20 anni.