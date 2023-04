Monza: scappa e spintona i poliziotti, pusher fermato con lo spray al peperoncino

I poliziotti lo hanno riconosciuto davanti alla stazione di Monza, ma quando hanno deciso per un controllo il giovane già noto per reati di droga è scappato di gran lena liberandosi di una pacchetto.

Monza: scappa e spintona i poliziotti, inseguimento tra corso Milano e piazza Diaz

È scattato quindi l’inseguimento, con recupero dell’involucro abbandonato, tra corso Milano e via Cavour, fino a un negozio di piazza Diaz dove il giovane marocchino di 19 anni ha cercato di nascondersi.

Qui ha opposto resistenza spintonando gli agenti ed è stato necessario l’uso dello spray al peperoncino per immobilizzarlo.

Monza: scappa e spintona i poliziotti, arresto e verifiche sul permesso di soggiorno

L’uomo nascondeva nella tasca dei pantaloni ulteriori 4 grammi di sostanza stupefacente, poi verificata come hashish, suddivisa in 5 dosi pronte per la vendita al dettaglio. Aveva anche 35 euro possibile provento di attività di spaccio.

È stato arrestato, dall’esito dei controlli è emerso che fosse in possesso di permesso di soggiorno per affidamento e senza fissa dimora. Pertanto, il Questore di Monza ha attivato le verifiche per la titolarità del permesso di soggiorno.