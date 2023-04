Spaccio di droga per 100mila euro, due denunciati a Giussano

Avrebbe spacciato droga, soprattutto cocaina, per 100mila euro un 36enne di origini marocchine senza fissa dimora con il “supporto logistico” di un 55enne brianzolo. Entrambi sono stati denunciati dai carabinieri di Giussano alla Procura della Repubblica di Monza. L’attività, condotta dai militari dell’Arma e coordinata dalla Procura di Monza, ha permesso di attestare oltre duemila cessioni di sostanze stupefacenti. Una investigazione partita nel 2021 quando una pattuglia assistette alla cessione di una dose, in via Col di Lana di Giussano da parte del 36enne che aveva anche tentato la fuga in auto finendo in un fossato.

Spaccio, il supporto logistico fornito da un 55enne brianzolo

Attraverso l’analisi di tabulati telefonici, testimonianze e riconoscimento fotografico, è emerso che tra dicembre 2020 e gennaio 2021, in vari punti dei comuni di Giussano, Briosco e Inverigo il 36enne avrebbe effettuato “l’ingentissimo numero di cessioni di cocaina, hashish e marijuana“ con il presunto “supporto logistico” fornito dal 55enne che, in cambio di alcune dosi di cocaina, avrebbe messo a disposizione del 36ene la propria abitazione adibita a laboratorio per il confezionamento di circa 65 dosi al giorno. Durante l’attività di indagine, sono state anche denunciate in stato di libertà per il reato di favoreggiamento altre otto persone di età compresa tra i 26 e i 63 anni i quali, con dichiarazioni false o reticenti, avrebbero ostacolato l’indagine. Al termine delle indagini, valutati gli indizi raccolti, la Procura di Monza che ha coordinato le indagini ha chiesto il rinvio a giudizio per gli indagati.