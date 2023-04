Il cane Ocsi (con Harry) colpisce ancora: droga in taverna a Nova, arrestato un ventenne

Il cane Ocsi, questa volta insieme a Harry – dopo il suo determinante contributo che a Usmate ha portato al sequestro di cocaina nascosta nel trasportino di un gatto – ha fiutato altra droga. Era nascosta in una taverna, a Nova Milanese. I carabinieri hanno arrestato un 20 enne italiano. L’operazione, dei militari della stazione novese, è avvenuta nei giorni scorsi in un’abitazione in zona Grugnotorto dove da tempo i residenti avevano segnalato un continuo via vai di persone a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Nova, l’osservazione dei carabinieri dopo segnalazioni dei residenti

Quanto notato dai residenti è stato confermato dai militari, che hanno svolto dei servizi di osservazione fino a ottenere un decreto di perquisizione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Monza, che ha coordinato le indagini. Nelle prime ore di venerdì scorso sono quindi entrati nella abitazione dove avrebbero notato le continue presenze, insieme al Nucleo Cinofili dei carabinieri di Casatenovo.

Il fiuto dei cani trova 366 grammi di hashish e 14 grammi di cocaina

Determinante il fiuto di Ocsi e Harry, i due cani carabiniere che hanno scovato lo stupefacente nascosto in una cassapanca e nel cassone di un letto, in taverna: sequestrati 366 grammi di hashish, 14 grammi di cocaina, due bilancini di precisione circa 19.000 euro in contanti, possibile provento dell’attività illecita. Il 20 enne è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.