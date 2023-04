Monza, sessantenne alla vista dei poliziotti nasconde la cocaina in bocca

I poliziotti sono riusciti miracolosamente ad evitare che ingoiasse un involucro di plastica con 5 grammi di cocaina. Stupefacente che un sessantenne iracheno si era nascosto in bocca per evitare di essere pizzicato durante un controllo, a Monza, sabato 22 aprile in mattinata. L’uomo, già noto per reati specifici, è stato notato da una pattuglia della Squadra Volanti della Questura durante un servizio di vigilanza prevenzione e controllo del territorio in via Buonarroti. Alla vista dell’auto della Polizia ha cercato di fuggire ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo tempestivamente impedendogli di deglutire l’involucro di plastica.

Monza: l’uomo, sessantenne, arrestato per detenzione a fini di spaccio

Nel portafoglio gli sono stati trovati 490 euro in contanti. Portato in Questura per l’identificazione è risultato privo di permesso di soggiorno, senza fissa dimora, presente sul territorio italiano dal 2000, e arrestato nel 2017 per spaccio. Uscito dal carcere a settembre 2022 era già destinatario di un ordine di allontanamento dal territorio italiano emesso dal Questore di Nuoro a dicembre dello scorso anno.

Sussistendo la flagranza di reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, il sessantenne è stato arrestato e messo a disposizione della Procura delle Repubblica di Monza. Dopo rito direttissimo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma presso la Questura di Monza e della Brianza. La droga e il denaro contante, presunto provento illecito dell’attività di spaccio, sono stati sequestrati.