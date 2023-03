Va a comprare droga con la famiglia al Parco Groane e la nasconde nel reggiseno

Una diciottenne ad acquistare cocaina al Parco delle Groane con il fratello e i genitori e un infermiere, anche lui acquirente, “armato” di bisturi a suo dire “per non farsi derubare“. Sono due dei tanti clienti fermati durante una operazione congiunta antidroga della Polizia provinciale di Monza e Brianza insieme alle Polizie Locali di Ceriano Laghetto e Cogliate finalizzata alla dissuasione all’acquisto di sostanze stupefacenti fra i confini dei due comuni nel Parco delle Groane.

Nasconde la droga, scoperta dal cane Ultimo della Polizia provinciale

Grazie anche all’impiego del cane antidroga “Ultimo”, varie persone sono state fermate e trovate in possesso di droga, soprattutto cocaina, e segnalate alla Prefettura come consumatori per l’emissione del provvedimento che prevede il ritiro della patente di guida e altri documenti. Tra le persone fiutate dal cane antidroga anche la diciottenne, che ha consegnato quanto appena acquistato che conservava nel reggiseno.

Complessivamente sono stati sequestrati circa 10 grammi di cocaina; cinque le persone segnalate alla Prefettura per la violazione del del Testo unico sugli stupefacenti. Il bisturi è stato sequestrato mentre il detentore è stato denunciato per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.