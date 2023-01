Polizia Provinciale: i numeri del 2022 e la prospettiva di accordi coi Comuni

Quasi 550 interventi e una collaborazione sempre più stretta con i comandi locali: sono i dati salienti del bilancio 2022 della Polizia provinciale, illustrato giovedì 19 gennaio in via Grigna a Monza. Nei prossimi mesi il corpo brianzolo potrebbe firmare accordi di cooperazione con altri comuni perché, ha anticipato il presidente Luca Santambrogio, i «risultati si vedono».

Polizia Provinciale: in attesa della bozza di riforma delle province

«Evidenzieremo – ha aggiunto – il ruolo importante della Polizia provinciale nelle osservazioni che presenteremo alla bozza di riforma delle province che il ministro Roberto Calderoli dovrebbe ultimare nei prossimi giorni». Quello brianzolo, ha ricordato, è stato tra i pochi enti intermedi ad aver mantenuto il corpo, seppur ridimensionato, nonostante la legge Delrio del 2014 consentisse il suo scioglimento.

Monza Polizia provinciale

Polizia Provinciale: nel 2022 investiti 60mila euro nell’acquisto di attrezzature

Lo scorso anno il comando guidato da Flavio Zanardo ha investito 60.000 euro nell’acquisto di nuove dotazioni tra cui 14 bodycam, un etilometro di ultima generazione, un drogometro, bastoni estensibili e fototrappole. Gli agenti hanno effettuato 93 controlli in campo ambientale di cui 15 ispezioni in ditte ed enti produttori di rifiuti, 12 controlli su camion che trasportavano rifiuti e 10 in aziende di recupero dei rifiuti in seguito ai quali hanno contestato violazioni amministrative per 106.365 euro.

Polizia Provinciale: l’attività di polizia giudiziaria e amministrativa

Durante l’attività di polizia giudiziaria, svolta anche con altre forze, hanno accertato 34 reati ambientali o in materia edilizia, 14 contro la persona e il patrimonio, 7 violazioni del testo sull’immigrazione, 10 di quello sugli stupefacenti e una frode in commercio.

Dai controlli amministrativi nelle strutture ricettive, nelle agenzie di pratiche auto e negli esercizi commerciali, compresi quelli ambulanti, hanno rilevato violazioni per 17.250 euro. Gli agenti hanno anche controllato 286 veicoli sulle strade, 157 cacciatori, recuperato 206 animali selvatici in difficoltà, condotto cinque interventi di ripopolamento della fauna e 13 uscite per l’abbattimento di specie invasive. Tra i sequestri spiccano quelli di 10 impianti in cui sono stati commessi reati ambientali e di 200 grammi complessivi di sostanze stupefacenti.

Polizia Provinciale: le operazioni maggiori a Seregno e il Progetto Groane

Tra le operazioni più importanti figurano quella contro lo spaccio di droga allo skatepark di Seregno e, nella stessa città, gli sgomberi degli stabilimenti dismessi della ex Dell’Orto e della ex Parà. La Polizia provinciale ha, inoltre, partecipato al progetto Sicurezza Parco delle Groane e organizzato corsi di formazione sulle tematiche ambientali, di pubblica sicurezza e nel contrasto alla violenza sulle donne rivolti anche a operatori dei comandi locali.

Polizia Provinciale: consegnati gli attestati di ringraziamento

Oggi, in occasione della festa dedicata al patrono San Sebastiano, il presidente e il consigliere con la delega alla Polizia Provinciale Claudio Rebosio hanno consegnato gli attestati di ringraziamento per l’attività svolta al vice commissario Alberto Dibiase, al vice comandante Umberto Trope, al sovrintendente Enrico Giovanni Perego, alle assistenti esperte Cinzia Giovanna Mandalari e Licia Pedrazza, agli agenti Antonella Spaterna e Davide Valzani.