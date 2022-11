Seregno: blitz all’ex Dell’Orto, dentro una decina di persone senza dimora

Massiccia operazione nella mattina di giovedì a Seregno coordinata da polizia Locale e polizia provinciale. Intorno alle 8 cinque vetture del polizia Locale e due della polizia provinciale oltre a quella del nucleo cinofili del comune di Milano si sono appostate all’ingresso dell’edificio dell’ex carburatori Dell’Orto di via San Rocco. Gli agenti hanno sfondato una delle porte d’ingresso, protetti anche dagli scudi e hanno fatto irruzione al primo piano dove hanno trovato una decina di persone extracomunitarie che l’avevano adibita a loro dimora.

Seregno blitz polizia locale e provinciale ex Dell’Orto

La decina di agenti della Polizia Locale di Seregno erano coordinati da Mario Coppola vice commissario. I dieci individui sono stati fatti salire a bordo delle vetture e trasportati a Monza. Non è la prima volta che nella vasta area occupata dall’ex carburatori Dell’Orto, abbandonata da oltre un ventennio, le Forze dell’Ordine fanno irruzione per sgombrare i locali occupati abusivamente.

Seregno: blitz all’ex Dell’Orto, abbattimento di una parte del caseggiato rimandato per presenza di persone

È noto a tutti che all’interno trovavano rifugio degli spacciatori, la cui attività richiamava in zona tanti consumatori di sostanze stupefacenti. Anche nell’ultime settimane quando era stato abbattuto una parte del caseggiato, ex residenza dei titolari della Dell’Orto, tra le via Cavour e corso Matteotti, le Forze dell’Ordine avevano dovuto ritardare l’inizio della demolizione proprio perché all’interno alloggiavano tanti extracomunitari senza dimora.