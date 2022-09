Parte dell’area dell’ex Dell’Orto Carburatori di Seregno sarà abbattuta

Per il comparto dell’ex Dell’Orto Carburatori, una delle aree produttive dismesse di maggiori dimensioni sul territorio di Seregno, considerata strategica per l’evoluzione futura della città, stante la sua prossimità al centro storico, è tempo di messa in sicurezza. Finalmente, verrebbe da dire. A partire da martedì 4 ottobre, infatti, è previsto un cantiere per l’abbattimento parziale dell’immobile, che interesserà la porzione all’angolo tra la via Cavour ed il corso Matteotti, oggetto in passato di un cedimento che ha comportato l’esigenza di un transennamento. L’intervento, sulla scorta di un’ordinanza comunale e di un confronto tra la società titolare del perimetro e l’amministrazione, di cui il sindaco Alberto Rossi aveva parlato ai residenti in zona San Rocco all’inizio del mese, in occasione di un incontro in un bar di via Cavour, sarà condotto per iniziativa della proprietà e preceduto da una derattizzazione, in modo da evitare o quantomeno circoscrivere possibili conseguenze negative in chiave igienico-sanitaria per la popolazione. La finalità è quella di scongiurare il pericolo di nuovi collassi dell’edificio, in disuso ormai da quasi 20 anni.

Ex Dell’Orto Carburatori: l’ordinanza della polizia locale

Un’ordinanza firmata dal comandante della polizia locale Maurizio Zorzetto, in accoglimento alle richieste della Italcave 2000 di Cucciago, che lavorerà per l’abbattimento, ha disposto la chiusura stradale del tratto di via Cavour compreso tra il corso Matteotti e la via San Rocco sabato 8 ottobre, tra le 6 e le 24, la chiusura al traffico della corsia est di corso Matteotti, in direzione della piazza Prealpi, tra le vie Cavour e D’Azeglio, domenica 9 ottobre, tra mezzanotte e le 19, nonché un divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio di via Cavour opposto ai civici 55 e 61, da martedì 4 ottobre a lunedì 10 ottobre o, comunque, fino al termine dei lavori.