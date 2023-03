Spaccio alle Groane, tre arresti: cocaina, eroina e hashish, i pusher con un minimarket della droga

Nuova operazione dei carabinieri contro lo spaccio di stupefacenti nel Parco delle Groane: tre gli arresti di pusher effettuati dai militari dell’Arma. I militari della Tenenza di Cesano Maderno hanno arrestato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 34enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, che alla vista delle divise ha tentato la fuga tra la vegetazione per sottrarsi alla cattura. Bloccato, è stato trovato in possesso di un minimarket della droga: 6 grammi di cocaina, 37 grammi di eroina, 76 grammi di hashish, oltre che di materiale per il confezionamento e di 2.045 euro, probabile provento dell’attività illecita. L’uomo è stato giudicato dal Tribunale di Monza nel processo per direttissima, come disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Monza.

I carabinieri nel Parco delle Groane

I carabinieri hanno sequestrato minimarket della droga

Stessa sorta per altri due spacciatori, entrambi marocchini rispettivamente di 24 e 26 anni, irregolari senza fissa dimora, sorpresi all’interno della fitta vegetazione nel corso di una vasta operazione antidroga eseguita mercoledì 29 marzo nel pomeriggio dai carabinieri della Compagnia di Desio. Nel corso dell’attività sono stati sequestrati 18,5 grammi di cocaina, 35 grammi di eroina e 16 grammi di hashish. Il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza ha disposto nei loro confronti il processo per direttissima.