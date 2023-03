Con la Polizia stradale il laboratorio mobile per scoprire in tempo reale se si è drogati al volante

Un laboratorio mobile dotato di gasmassa al seguito della Polizia stradale impegnata in controlli agli automobilisti, nel fine settimana, a Milano e Monza. Il laboratorio, ricavato in un camper, ha consentito agli agenti di verificare nell’immediatezza l’eventuale stato di alterazione da sostanze psicoattive da parte di conducenti fermati per i controlli stradali e così di poter ampliare al massimo il numero dei controlli mirati. Infatti, nelle due notti, sono state sottoposte a verifiche ben 220 persone.

Grazie a un protocollo ministeriale applicato a livello nazionale – spiegano dalla Questura di Monza: “è stato consentito di eseguire su strada le analisi di secondo livello della saliva attraverso cromatografia liquida: avvalendosi della presenza di personale medico e di tecnici di laboratorio sono stati immediatamente processati i campioni prelevati ed in caso di esito positivo, dopo un accurato accertamento anamnestico da parte del personale medico, al fine di attestare l’alterazione del soggetto, si passa alla contestazione per la violazione prevista dall’art. 187 del Codice della Strada, che ha natura penale e che prevede anche il sequestro del veicolo, se condotto dal proprietario“.

Il laboratorio mobile per le analisi

Test droghe: sei automobilisti su 55 controllati risultati positivi

Sei, su 55 conducenti sottoposti al test precursore droghe, sono risultati positivi, in particolare per uso di cannabinoidi e cocaina; per tre la polizia stradale ha proceduto anche al sequestro del veicolo poiché condotto dal proprietario. Undici invece sono stati i conducenti nei confronti dei quali si è proceduto a contestare la guida sotto l’effetto di sostanza alcolica.

A Monza due neopatentati al volante dopo aver bevuto

A Monza, nell’ambito del progetto #Responsabilmentegiovani, che si avvia alla conclusione dopo un anno di servizi congiunti, con l’intervento del personale della Polizia Locale di Monza e della Sezione di Polizia Stradale, nella notte di sabato 25 marzo, durante un posto di controllo appositamente organizzato in città, su un campione di 17 conducenti, sono stati contestate violazioni a due neopatentati trovati positivi all’alcol e che non avrebbero dovuto mettersi alla guida bevendo alcolici. Trovato in stato di ebbrezza anche un altro automobilista che ha tra l’altro causato un incidente stradale. Infine provvidenziale è stata l’attività di una pattuglia che notando un veicolo che zigzagava vistosamente sulla tangenziale est di Milano, ha fermato l’automobilista, alticcio, che ha anche ingaggiato una colluttazione con gli agenti. Sottoposto a test aveva un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l tanto da essere denunciato (anche per resistenza e danneggiamento).