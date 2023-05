Droga, tre arresti: la pasta di cocaina dal Perù nei ceri votivi, sgominato traffico in Brianza

La pasta di cocaina era nascosta nei ceri votivi in arrivo dal Sud America in Brianza, poi a Cesano Maderno veniva raffinata e mandata sul mercato per un guadagno all’ingrosso circa 200mila euro. Nel pomeriggio del 16 maggio, nel corso di una operazione di polizia internazionale, la Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza ha interrotto il fiorente traffico dal Perù e arrestato tre persone, due italiani e un peruviano, accusate di traffico internazionale di sostanze stupefacenti e detenzione di armi clandestine da sparo con matricola abrasa.

Le attività investigative sono state coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Milano e dalla Procura della Repubblica di Monza.

Droga: la pasta di cocaina dal Perù nei ceri votivi, tre arresti a Cesano Maderno

Droga Sud America in Brianza Droga Sud America in Brianza

Il traffico era stato organizzato dai due cittadini italiani, di 42 e 52 anni con precedenti di polizia, e il cittadino peruviano 39 anni, da poco in Italia: tutti residenti a Cesano Maderno, ordinavano diversi chilogrammi di pasta di cocaina simulando un normale acquisto di ceri votivi. In questa occasione era nascosta in un ordine di 14 ceri religiosi: in 8 di questi c’erano oltre 8 chilogrammi di pasta di cocaina destinati al 42enne. Il peruviano esperto in chimica in seguito l’avrebbe raffinata con prodotti specifici.

Droga: la pasta di cocaina dal Perù nei ceri votivi, il sistema dell’organizzazione

Le indagini del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato (SCO) e della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga (DCSA), con la collaborazione della polizia peruviana, hanno accertato l’esistenza di una organizzazione criminale che inviava in Italia stupefacente tipo cocaina occultata in oggettistica di artigianato locale e religiosa e talvolta in prodotti commestibili non deperibili.

Individuata la partita di cocaina pronta per essere spedita, è stata organizzata una consegna controllata internazionale per poter individuare la rete dei destinatari in Brianza e allargare le indagini ad un contesto più ampio.

Droga: la pasta di cocaina dal Perù nei ceri votivi, consegna fatta da un poliziotto sotto copertura

La consegna del 16 maggio è stata effettuata da un poliziotto sotto copertura: indossando gli abiti del fattorino alle 16 ha suonato al campanello dell’abitazione, i due italiani lo hanno fatto accomodare ricevendo il plico internazionale e in quel frangente una ventina di agenti della Squadra Mobile e dello SCO hanno fatto irruzione arrestando in flagranza di reato i due uomini.

Nel contempo veniva bloccato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il cittadino peruviano.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari veniva rinvenuta una pistola semiautomatica modello Gloke clandestina con matricola abrasa e completa di caricatore con 12 cartucce calibro 9 x 21 mm. Nella perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni bidoni e taniche di solventi necessari a raffinare e cristallizzare la pasta di cocaina.