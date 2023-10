Pedemontana: a Lissone un’altra biciclettata da Santa Margherita a Bareggia

Mille ruote contro Pedemontana. Il Comitato per la Difesa del Territorio di Lissone chiama a raccolta ancora una volta i cittadini sensibili alla battaglia contro l’autostrada e annuncia che sabato 28 ottobre, alle 14.30, partirà una biciclettata per rivendicare le ragioni di chi crede che Pedemontana sia un’infrastruttura dannosa per il territorio e per la gente che vive tra Santa Margherita e Bareggia. Ecco perchè, la biciclettata prenderà il via da Piazza Camporelli a Santa Margherita e terminerà in piazza Sant’Antonio in Bareggia.

Pedemontana: a Lissone un’altra biciclettata, appuntamento sabato 28 ottobre

Il Comitato per la Difesa del Territorio, sorto spontaneamente per riunire un folto gruppo di cittadini che dice no a nuovo cemento, smog e abbattimento di verde, sta compiendo azioni pacifiche e dimostrative, coinvolgendo gente in diversi modi. Dai primi incontri pubblici, è passato alla catena umana a Santa Margherita, prendendo poi parte a una manifestazione davanti al Palazzo della Regione Lombardia, e poi ancora una biciclettata a Santa Margherita.

A fine ottobre, ecco la nuova iniziativa che vuole ribadire – attraverso una biciclettata che collega le due frazioni di Lissone – quanto l’autostrada “sia inutile e devastante”. La pedalata è anche simbolica, perchè vuole dimostrare che esiste un mezzo alternativo all’automobile.

Pedemontana: a Lissone un’altra biciclettata, bici sul posto per chi abita lontano e vuole partecipare

E chi abita lontano da Lissone? Basta scrivere al Comitato che farà trovare una bicicletta alla partenza. Il tema Pedemontana è particolarmente attuale dopo i vociferati dubbi sull’erogazione dei finanziamenti e la decisa opposizione dei sindaci della tratta D.

Pedemontana: il 15 novembre incontro con il docente Paolo Pileri

Alla pedalata farà seguito, mercoledì 15 novembre, l’incontro con Paolo Pileri, docente di Pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano.