Pedemontana: Sassoli “È un’opera fondamentale”

Sul vertice tra l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi e i sindaci del Vimercatese sulla Tratta D Breve di Pedemontana di mercoledì 4 ottobre non sono mancate le reazioni. “Ancora muro contro muro tra i sindaci della Brianza Est e Regione Lombardia. Una sconfitta nella sconfitta“ha dichiarato Martina Sassoli, consigliere di Lombardia Migliore. Un incontro a cui hanno partecipato anche i vertici di Autostrada Pedemontana Lombarda e tutti i consiglieri regionali eletti nel collegio di Monza e Brianza, oltre al presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio. Un tavolo di confronto, auspicato da più parti, che però è stato subito abbandonato dai sindaci. “

Pedemontana: Sassoli “Si poteva parlare di compensazioni”

Monza Martina Sassoli

Pedemontana è un’opera infrastrutturale fondamentale per il nostro territorio e non più procrastinabile. L’incontro di oggi era orientato ad individuare le compensazioni ambientali essenziali da realizzare nei comuni più direttamente coinvolti. Il fatto che i sindaci abbiano deciso di abbandonare da subito il tavolo, non lo ha permesso” ha commentato Martina Sassoli .“Incontri come quelli di oggi devono, invece, mettere ciascuno di noi, ognuno per le proprie competenze, nell’ottica di arrivare ad una sintesi tenendo conto delle esigenze sia infrastrutturali che ambientali – ha sottolineato Martina Sassoli – . Da parte mia, interpreto il ruolo di consigliere regionale come pontiere tra i diversi livelli istituzionali, tra sindaci e giunta regionale, cercando di rappresentare i bisogni del nostro territorio e di sollecitare Regione Lombardia alla massima attenzione”.