Pedemontana: il comitato Ferma Ecomostro chiama tutti a raccolta in piazza a Vimercate

Dopo l’incontro e scontro di settimana scorsa tra l’assessore regionale Claudia Terzi e i sindaci del Vimercatese sulla Pedemontana, il comitato Ferma Ecomostro D Breve chiama tutti a raccolta il prossimo weekend in piazza per approfondire il tema.

Pedemontana: Il comitato e l’appello

“Domenica 15 ottobre dalle 9 alle 18 , in piazza Unità d’Italia a Vimercate, ci attende un momento importante di comunità con le tante Associazioni del territorio che hanno scelto di partecipare, poiché ritengono fondamentale la questione tratta d breve Pedemontana” ha fatto sapere il gruppo di cittadini della Brianza Est che da tempo porta avanti una petizione contro il completamento dell’autostrada brianzola. “Aumentare la consapevolezza sulle gravissime conseguenze che quest’opera potrebbe portare nel vimercatese se approvata, è essenziale per i cittadini – ha concluso il sodalizio -. Ogni associazione porterà un contributo significativo alla campagna di sensibilizzazione che sempre più si sta trasformando in un sentimento comune di contrarietà a questo progetto. Nei prossimi giorni circolerà il programma definitivo che di giorno in giorno si sta arricchendo con nuovi contributi e proposte”.

Pedemontana: Il comitato e la Conferenza dei Servizi

Intanto l’iter per la variante della Tratta D Breve procede e martedì 10 ottobre è attesa la Conferenza dei Servizi al Ministero delle Infrastrutture a Roma.