Pedemontana: i sindaci del Vimercatese a Roma per dire no alla D Breve

I sindaci del Vimercatese scendono a Roma per la Conferenza dei Servizi per esprimere contrarietà al progetto della D Breve.

Pedemontana: i sindaci “Un’opera devastante per il territorio”

“Ci sono impatti ambientali e paesaggistiche forti – ha detto il sindaco di Vimercate Francesco Cereda alla conferenza Pd alla Camera dei Deputati martedì pomeriggio 10 ottobre -. Monza e Brianza è la provincia più urbanizzata e questa infrastruttura taglia a metà il parco Pane che abbiamo tutelato per anni, devastando una vasta area verde”. Non è mancato anche un accenno al problema della viabilità della zona, che con questa infrastruttura non migliorerebbe anzi secondo gli studi del Pim sul traffico locale.

Pedemontana: i sindaci “Speriamo nel dialogo con Regione”

“Speriamo che ci possa essere un dialogo tra le parti dopo l’invito che ha fatto oggi il presidente della Conferenza dei Servizi – ha proseguito il primo cittadino di Vimercate – di avere un confronto dopo che per due anni noi sindaci siamo stati letteralmente ignorati dalla Regione Lombardia. Intanto oggi abbiamo depositato un documento dove mettiamo in luce tutte le criticità di Pedemontana”. Un intervento quello di Cereda in un punto stampa a cui hanno preso parte Chiara Braga, Vinicio Peluffo, Eleonora Evi, Marco Simiani e Silvia Roggiani. A Roma si sono presentate le amministrazioni di Agrate Brianza, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Carnate, Cambiago, Caponago, Cavenago Brianza, Ornago, Sulbiate e Vimercate.