Monza, 450mila euro per piazza Cambiaghi: «Primo, togliere le buche»

Si partirà con 450mila euro per la messa in sicurezza di piazza Cambiaghi, ma l’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di individuare ulteriori risorse per «garantire un intervento di qualità». Lo ha spiegato anche durante il consiglio comunale di lunedì sera (durante la seduta dedicata alla discussione della proposta di variazione al bilancio di previsione) l’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti, determinato, con il resto della giunta Pilotto, a scrivere un capitolo tutto nuovo per l’area troppo spesso al centro delle cronache per questioni di sicurezza e degrado – dalla pluriennale assenza di manutenzione allo spaccio costante fino alla presenza di senza fissa dimora.

Monza, 450mila euro per piazza Cambiaghi: passata al Comune “per uso pubblico”

«Abbiamo ricevuto il placet dell’avvocatura: grazie al verbale, ora in nostro possesso, che attesta la consegna della piazza al Comune di Monza per uso pubblico, possiamo finalmente avviare i lavori». L’assessore spera di poterli portare a termine entro l’anno, «al più tardi entro la prossima primavera: inizieremo non appena sarà possibile e lavoreremo fino a quando le temperature lo consentiranno».

La messa in sicurezza dell’area era attesa da tempo: con il passare degli anni le condizioni della pavimentazione si sono progressivamente deteriorate – tanto che ogni sua buca, ogni suo avvallamento e ogni suo smottamento ha causato altrettanti inciampi, cadute e fratture.

Monza, 450mila euro per piazza Cambiaghi: annosa contesa col privato

«Si tratta di un inizio», ha aggiunto ancora Lamperti: perché, per quanto ogni giunta alla guida della città negli ultimi decenni abbia dichiarato di voler risolvere la querelle di piazza Cambiaghi, la contesa con il privato, suo proprietario, si trascina da decenni con alterne vicende burocratiche e giudiziarie. Proseguono intanto, in parallelo, anche gli interventi di monitoraggio realizzati nell’area dagli assessorati alla Sicurezza e al Welfare: «È molto importante – hanno spiegato rispettivamente Ambrogio Moccia ed Egidio Riva – dare seguito, con continuità, tanto alle azioni di contrasto all’illegalità, quanto a quelle di avvicinamento, da parte dei servizi sociali, delle persone che si trovano in condizioni di estrema marginalità, come abbiamo iniziato a fare a partire dallo scorso ottobre grazie a interventi congiunti messi a punti con la collaborazione di diversi settori comunali».

Monza, 450mila euro per piazza Cambiaghi: attenzione alta, il comitato

Proprio perché l’attenzione resta alta, a breve gli operatori comunali cercheranno di intercettare i nuovi senza fissa dimora che, con materassi e coperte, di recente hanno fatto la loro apparizione in piazza. Tiene gli occhi bene aperti anche il Comitato di piazza Cambiaghi, che da anni si batte perché l’area torni sicura e vivibile: «Nelle ultime settimane – precisano i suoi membri – sono di nuovo aumentati i senza fissa dimora che stazionano sotto il porticato ma, almeno per ora, sembra essersi finalmente ristretto il giro di spaccio. Sono andirivieni a cui siamo abituati: staremo a vedere».