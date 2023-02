Monza: 37 milioni in opere pubbliche per scuole e strade

Puntare al cielo mantenendo i piedi saldi in terra: è la filosofia che, secondo l’assessore all’Urbanistica Marco Lamperti, ha ispirato la giunta nella redazione del suo primo piano delle opere pubbliche. Nel 2023 l’amministrazione di Monza conta di impegnare 37.412.000 euro nella manutenzione delle strade e delle scuole oltre che nell’avvio di alcuni nuovi interventi.

«Abbiamo avuto – precisa il sindaco Paolo Pilotto – un’attenzione particolare alla sicurezza e alla vivibilità degli edifici».

Monza: 37 milioni in opere pubbliche, i piani per le scuole

La giunta ha destinato alla sistemazione delle scuole 2.500.000 euro a cui vanno aggiunti 420.000 euro per la riqualificazione della materna Pianeta Azzurro, 600.000 per il primo lotto del rifacimento della copertura del Nanni Valentini, 300.000 per l’allestimento di un laboratorio informatico alla elementare Anzani. Durante l’anno potrebbe arrivare a una svolta il progetto per la costruzione della elementare Citterio e della media Bellani che dovrebbero richiedere 16.193.984 euro.

«Definiremo un masterplan complessivo dell’ex Macello – spiega Lamperti – stiamo valutando lo spostamento dei due plessi all’angolo tra le vie Procaccini e Mentana».

L’avvio del cantiere sarà preceduto dalla bonifica del terreno: «Sarà un’operazione costosa – anticipano gli amministratori – ma notevolmente meno complessa di quella necessaria per riqualificare l’area verde di via Collodi» per la quale sono stati stanziati 900.000 euro.

Monza: 37 milioni in opere pubbliche, i lavori stradali

Il secondo grande capitolo riguarda i lavori stradali: per la manutenzione ordinaria saranno inseriti 4 milioni nel bilancio 2023 mentre quella straordinaria assorbirà 1.600.000 euro. La giunta, dopo aver analizzato i flussi di traffico, valuterà le modalità con cui rispolverare il disegno del sottopasso lungo viale Stucchi, all’altezza di viale Libertà, che dovrebbe fluidificare lo snodo e semplificare l’accesso all’Esselunga mentre un altro sottopasso in corrispondenza di via Nievo, del valore di 950.000 euro, dovrebbe favorire il collegamento tra il Cederna e Sant’Albino.

Monza: 37 milioni in opere pubbliche, i progetti confermati dalla passata amministrazione

«Vogliamo far respirare viale Stucchi – commenta Pilotto – con una serie di passerelle ciclopedonali». La giunta ha, inoltre, confermato una serie di opere previste dalla passata amministrazione tra cui la manutenzione straordinaria dei ponti sul Lambro per un totale di 2.300.000 euro, la realizzazione dell’hub destinato agli archivi pubblici, la ristrutturazione della Biblioteca centrale e del cimitero.

Monza: 37 milioni in opere pubbliche, slitta piazza Cambiaghi

Ancora una volta slitterà la riqualificazione di piazza Cambiaghi, rinviata al 2024. Dall’elenco dei beni alienabili è sparita la ex Coop di via Luca della Robbia dove, afferma il vicesindaco Egidio Longoni, sarà allestita una casa di comunità.