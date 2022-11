Monza: ore 8, incontro tra sindaco e residenti per migliorare piazza Cambiaghi

Ordine e metodo: per dare una nuova vita a piazza Cambiaghi bisogna procedere per gradi. Raccogliere segnalazioni, monitorare movimenti e abitudini, distinguere comportamenti e atti criminosi da situazioni che necessitano invece di sostegno da parte dei servizi sociali.

Strutturare azioni mirate di contrasto all’illegalità con la collaborazione della prefettura e della questura e avviare percorsi di sostegno alla marginalità. Impostare un nuovo dialogo con la proprietà dell’area, così da sciogliere – finalmente – un nodo ingarbugliato da troppo tempo.

Incontro sindaco con residenti piazza Cambiaghi Monza

Monza: venerdì mattina l’incontro tra il sindaco e giunta con i residenti

Alle 8 di venerdì mattina il sindaco Paolo Pilotto e gli assessori Egidio Riva, al Welfare, e Ambrogio Moccia, alla Sicurezza, hanno iniziato a scrivere le prime pagine di un capitolo tutto nuovo: per farlo hanno coinvolto i residenti, i professionisti e gli amministratori di condominio degli stabili di una delle aree più degradate del centro.

Una ventina di persone ha aderito all’invito dell’amministrazione: per un’ora ha esposto difficoltà e criticità di anni legate allo spaccio e al bivacco, segnalando la necessità non solo di intervenire per contrastare degrado e marginalità, ma anche per ripristinare adeguate condizioni igienico-sanitarie.

La chiave scelta dalla giunta è quella di lavorare in equipe: ha iniziato a dimostrarlo già da giovedì 10 novembre, in occasione dell’intervento congiunto realizzato con la collaborazione della polizia locale e di operatori dei servizi sociali e dell’igiene urbana.

Monza: monitorare e trovare risposte per piazza Cambiaghi

Impossibile pensare di arrivare alla definizione di una soluzione in un solo incontro: intanto, però, una prima direzione da seguire è stata tracciata. Ecco allora che l’assessore Riva e i suoi uffici continueranno a monitorare e a offrire risposta alle situazioni di fragilità sociale, mentre l’assessore Moccia e gli agenti, oltre a ricevere le segnalazioni da parte dei cittadini, organizzeranno una costante attività di controllo e di contrasto alle attività illegali. Al sindaco Pilotto e all’assessore al Governo del territorio Marco Lamperti il compito (forse) più arduo: quello di trovare una mediazione con la proprietà dell’area.