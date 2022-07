Monza: la doccia nudi in piazza Cambiaghi, il Comitato torna ad alzare la voce

“Anto’, fa caldo”: sono settimane da bollino rosso a Monza, in cui le alte temperature non concedono tregua. Tra scappate fuori città e tuffi in piscina ognuno cerca ristoro come può. Ma la soluzione che hanno messo in pratica gli sbandati e i senza fissa dimora di piazza Cambiaghi – boccheggianti come tutti i monzesi – non è piaciuta ai residenti e ai lavoratori dei dintorni, che hanno subito puntato il dito contro l’ennesimo atto di degrado.

Monza: la doccia in piazza Cambiaghi, due uomini si spogliano e si sistemano

Negli scatti inviati alla redazione del Cittadino due uomini utilizzano la fontana della piazza per una doccia improvvisata, seguita da un rapido cambio di abiti. Una delle fotografie immortala esattamente il momento in cui uno dei due, già a torso nudo, si abbassa anche i boxer: in piedi come mamma l’ha fatto, sembra anche intento a scambiare, senza fretta, due chiacchiere con l’amico. Sacchetti e vestiti stesi a terra completano la scena. Immediata la reazione del Comitato di piazza Cambiaghi, da anni sulle barricate per chiedere interventi risolutivi di contrasto al degrado.

«La situazione è degenerata. Di nuovo – spiegano alcuni suoi componenti – Dalla settimana precedente le elezioni, da queste parti non si è più visto nessuno. Se non si interviene in tempi rapidi, a settembre la situazione sarà tragica: come ogni estate la città si svuota e l’intera piazza finirà nelle loro mani», con quel corredo di prevedibili conseguenze che, ancora una volta, ricorderanno a tutti quanto piazza Cambiaghi resti lontana dagli standard degli altri salotti della città.

Monza, il Comitato di piazza Cambiaghi: «Sette, otto irriducibili. Occupano anche il parcheggio sotterraneo per farsi un dose»

«Tutti i giorni abbiamo a che fare con questo gruppo di sette, otto irriducibili. Italiani e stranieri di diverse età che con il passare delle settimane diventano sempre insistenti e aggressivi. La doccia è stata solo l’ultima delle loro bravate, se vogliamo chiamarle così. Invadenti, inseguono i passanti chiedendo soldi e sigarette, prendono a calci i parcometri nel tentativo di far cadere qualche moneta. Materassi e vestiti, sporcizia e rifiuti scandiscono il porticato della piazza dove stazionano tutto il giorno, trascorrendo il tempo tra alcol e droghe».

Occupato anche il parcheggio sotterraneo, dove gli sbandati «scendono per farsi una dose». «Basta fare un giro da queste parti per rendersi conto di quanto la situazione sia preoccupante: anche noi uomini – ammette uno dei promotori del Comitato – adesso abbiamo paura a passare di qui. Ma non possiamo fare altrimenti, perché qui abitiamo e qui lavoriamo».

Monza, il Comitato di piazza Cambiaghi: speranza nel progetto di riqualificazione

Se, oltre al timore e al fastidio, un po’ di speranza resta ancora, è racchiusa nel progetto di riqualificazione della piazza atteso da tanti anni.

«Sembrava che la convenzione fosse ormai chiusa: se ne è parlato così tanto negli scorsi mesi che quasi pareva solo una questione formale. Speriamo che la nuova giunta – è la conclusione del residenti – riesca a compiere quel passo in avanti, decisivo, che noi tutti aspettiamo».