Monza, polizia locale e servizi sociali insieme in piazza Cambiaghi per affrontare il degrado

Agenti della Polizia locale e operatori dei Servizi sociali in piazza Cambiaghi, a Monza, nelle prime ore di giovedì 10 novembre per un intervento congiunto per il ripristino del decoro urbano. In azione il personale del NOST – Nucleo Operativo Sicurezza Tattica e del Nucleo Mobile della Polizia Locale. Cinque le persone identificate, tutte di nazionalità italiana, che avevano trascorso la notte all’addiaccio grazie a giacigli di fortuna: due sotto i portici e tre verso il lato di via Cernuschi.

Monza, intervento in piazza Cambiaghi: le violazioni contestate

Dal controllo dei documenti è emerso che a carico di alcuni pendeva un divieto di accesso alle aree urbane Dacur emesso dal Questore la cui violazione comporta una sanzione penale: gli agenti hanno proceduto, pertanto, alla denuncia in stato di libertà. Agli altri è stata contestata la violazione del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che vieta il bivacco negli spazi pubblici di fruizione collettiva, con contestuale notifica del relativo Ordine di Allontanamento dalla zona per le successive 48 ore.

L’intervento degli operatori Sangalli

Monza, operatori dei servizi sociali hanno informato sull’accesso a Spazio 37

Gli operatori dei Servizi sociali intervenuti hanno informato i presenti sulla possibilità d accedere allo Spazio37 di via Borgazzi per trascorrere le notti. Due delle persone avvicinate si sono dimostrate interessate, mentre per le altre – più restie ad essere aiutate e già note quali assidui frequentatori dell’area – sono stati presentati i servizi di ascolto e di accompagnamento offerti dal Comune.

MOnza, il sindaco: “D’ora in avanti lavoro sempre in equipe”

Al termine dell’intervento gli operatori di Impresa Sangalli hanno provveduto a sanificare la zona con l’impiego di mezzi di pulizia e di disinfezione. Contemporaneamente è stato richiesto un intervento specifico ad EnelX per ripristinare al più presto i lampioni spenti di via Colombo e di via Cernuschi. “Per affrontare questo problema che si trascina da tempo abbiamo scelto di lavorare in equipe – ha detto il sindaco Paolo Pilotto – consapevoli che accanto al ripristino della legalità e del decoro è necessaria un’azione tenace e paziente sul fronte del sostegno alla fragilità, con l’obiettivo di togliere dalla strada, per quanto possibile, chi vive in condizioni di grave marginalità”. Pilotto ha ringraziato tutto il personale coinvolto, gli assessori ai Servizi Sociali Egidio Riva, alla Sicurezza Ambrogio Moccia e all’Ambiente Giada Turato per aver coordinato insieme il delicato intervento. Questo tipo di azione congiunta – dicono dalla Amministrazione comunale – sarà ripetuta periodicamente.