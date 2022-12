Monza: la polizia intensifica i controlli in centro e nei luoghi più sensibili

Duecento persone circa identificate e quaranta veicoli controllati dagli agenti della Polizia di Stato nel corso di specifici servizi di controllo svolti su più giornate a Monza e intensificati in occasione del maggior afflusso in centro per le feste.

Monza: la polizia intensifica i controlli, anche in via Bergamo e piazza Garibaldi

In orario serale, l’attenzione della si è rivolta anche a quattro esercizi pubblici, in via Bergamo e in piazza Garibaldi, normalmente luogo di ritrovo di tanti giovani. Durante i controlli non sono state evidenziate situazioni di irregolarità.

I controlli straordinari sono stati intensificati anche nelle zone più colpite dallo spaccio di stupefacenti. Con le pattuglie della polizia hanno partecipato anche equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e della Polizia locale di Monza.

Monza: la polizia intensifica i controlli, le vie interessate

Le attività di controllo si sono concentrate soprattutto alla Stazione FS di Monza e nelle zone limitrofe, in via Artigianelli, largo Mazzini, piazza Carrobiolo, via Bergamo, Piscine NEI, piazza Garibaldi e piazza Cambiaghi.