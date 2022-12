Furto e aggressione a pubblico ufficiale: due arresti a Monza

Due arresti della polizia di Monza ai danni di cittadini irregolari in Italia. Il primo intervento della Volanti venerdì all’Esselunga: qui un cittadino marocchino era stato bloccato dal personale antitaccheggio mentre tentava di rubare 4 bottiglie di superalcolico.

Due arresti a Monza: irregolare ruba alcolici all’Esselunga

L’uomo, già noto per reati analoghi, cercava di nascondere nelle tasche dei pantaloni due bottiglie di whisky e altre due in un borsone provando poi a uscire accodandosi a un’altra cliente. Accompagnato in Questura è risultato pluripregiudicato per numerosi furti all’interno di centri commerciali e già raggiunto da un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale per espulsione.

Due arresti a Monza: scappa all’alt e aggredisce poliziotto

Poco dopo nell’attività di controllo del territorio, un altro equipaggio in via Puglia decideva di effettuare un controllo su un Ford Focus e sui relativi occupanti.

Ma il conducente non si è fermato all’alt e ha accelerato per scappare ingaggiando un inseguimento nel traffico con tentativo di speronamento dell’auto dei poliziotti.

L’inseguimento si è concluso in via Aldina, angolo via Teano, dove i due fuggitivi hanno abbandonato l’auto e si sono dati alla fuga a piedi. Uno dei due, ventunenne di origini marocchine, è stato bloccato è ha aggredito il poliziotto procurandogli la frattura della mano destra. In questura è risultato incensurato e irregolare sul territorio nazionale, arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Sull’auto gravava invece un provvedimento di confisca, in quanto già utilizzata per la commissione di reati.