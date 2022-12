Condannato alla pena di quattro anni di reclusione per i reati di violenza sessuale e lesioni personali martedì 13 dicembre, il 25enne cittadino marocchino in Italia senza fissa dimora detenuto in custodia cautelare nella casa circondariale di Pavia. La sua vittima, una 35enne monzese, pur essendo parte offesa ha ritenuto non costituirsi parte civile.

Monza: condannato il maniaco di via Pavoni, aveva aggredito una donna

Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza, Gianluca Tenchio (pm Marco Santini, che aveva chiesto la pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione) ha così deciso per l’uomo che lo scorso 6 settembre aveva aggredito la donna, in via Pavoni, bloccandola contro una ringhiera e cercando di strapparle i vestiti. Le urla della vittima avevano però richiamato una pattuglia della polizia della questura di Monza che transitava in zona, i cui agenti subito dopo erano riusciti a bloccare l’uomo, anche grazie alla descrizione fornita dai testimoni.

Monza: condannato il maniaco di via Pavoni, donna al San Gerardo

La donna, letteralmente sotto choc, era stata subito accompagnata al pronto soccorso del San Gerardo per ricevere la dovuta assistenza.

L’imputato è difeso di fiducia dall’avvocato Francesco Ruffo, il quale ha dichiarato di riservarsi ogni valutazione dopo il deposito delle motivazioni.