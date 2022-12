«Riconosco che è stato un errore di accertamento da parte dell’addetto incaricato, che ha sbagliato a interpretare le indicazioni riguardo il divieto di sosta lungo via padre Reginaldo Giuliani. La strada per la procedura di annullamento della contravvenzione è aperta, e non dovrebbero sorgere altri problemi».

L’assessore Giada Turato con delega alla Mobilità ha risolto il mistero delle multe che sono scattate a raffica il 10 dicembre, quando diversi automobilisti che avevano lasciato la loro auto negli stalli a pagamento si sono trovati la multa per divieto di sosta sul cruscotto.

Al centro del fraintendimento è stato il foglio affisso al cartello di divieto di sosta posizionato lungo la via che costeggia la Biblioteca civica, e che indicava il divieto per il parcheggio dal 24 novembre al 12 gennaio 2023 nella giornata di giovedì, dalle ore 6 alle ore 16.

Monza: risolto il mistero delle multe in via Giuliani, solo il giovedì

Una precisazione, quella relativa alla giornata di giovedì, che ha indotto gli automobilisti a lasciare l’auto negli stalli a pagamento, fidandosi del fatto che il 10 dicembre fosse un sabato. Tra i tanti che hanno preso, loro malgrado, la sanzione c’è anche Laura Tieghi, creativa e ideatrice dei Freestone, i sassi dipinti a mano e lasciati in giro perché possano passare di mano in mano, di luogo in luogo.

«Ho telefonato subito alla Polizia locale del Comune e mi hanno indicato il ricorso come unica via per non pagare la multa – scrive scoraggiata sui social – Ma il tempo che perderò per il ricorso chi me lo risarcisce?».

Monza: risolto il mistero delle multe in via Giuliani, già accolte quattro istanze

Al momento la Polizia locale ha verificato e accolto già quattro istanze presentate da altrettanti cittadini multati il 10 dicembre in via Giuliani.

«L’invito che rivolgo ai cittadini che ritengono di aver ricevuto una sanzione non lecita è quello di scrivere all’indirizzo mail plverbali@comune.monza.it. Gli agenti incaricati effettueranno tutte le opportune verifiche e nel caso si provvederà ad annullare altri procedimenti», aggiunge Turato.

In via padre Reginaldo Giuliani – ha ribadito l’assessore – la sosta è consentita regolarmente nelle strisce blu a pagamento tutti i giorni della settimana, tranne il giovedì, per agevolare il lavoro degli ambulanti del mercato.

Monza: risolto il mistero delle multe in via Giuliani, procedura di annullamento

Dunque “mistero” risolto e soprattutto per i malcapitati automobilisti la previsione di una risoluzione automatica della vicenda, senza dover ricorrere allo strumento del ricorso. Una vicenda, quella dalle multe in via Giuliani, che era rimbalzata anche su social e chat e aveva sollevato una raffica di polemiche verso un provvedimento considerato ingiusto.