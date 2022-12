Monza: raffica di multe (anche una bici) in via Giuliani, “ma il divieto di sosta è giovedì”

Brutta sorpresa per una ventina di automobilisti che sabato 10 dicembre hanno parcheggiato la loro macchina in via padre Reginaldo Giuliani, a Monza. Al ritorno tutte le auto lungo la via si sono ritrovate la multa per divieto di sosta sul parabrezza. A indurre nell’errore tanti automobilisti è stato il cartello affisso sulla segnaletica di divieto di sosta, che indicava il divieto per il parcheggio dal 24 novembre al 12 gennaio 2023 “nella giornata di giovedì, dalle ore 6 alle ore 16”.

La multa a una delle auto e alla bici retrostante

Monza, le auto sanzionate “sulle strisce blu con il posteggio regolarmente pagato”

Una precisazione che ha indotto tutti a fidarsi a lasciare l’auto, pagando per altro regolarmente il posteggio nelle strisce blu. Il divieto di sosta, con rimozione forzata, è stato previsto “per modifiche viabilistiche per attività mercatali” – si legge sempre nel foglio attaccato sui pali della segnaletica verticale di via padre Giuliani.

Monza, il divieto è al giovedì: “Mi hanno detto di fare ricorso”

Peccato però che il giorno delle sanzioni a raffica fosse sabato. Tra i tanti che hanno preso, loro malgrado, la sanzione c’è anche Laura Tieghi, creativa e ideatrice dei Freestone, i sassi dipinti a mano e lasciati in giro perché possano passare di mano in mano, di luogo in luogo. «Ho telefonato subito alla Polizia locale del Comune e mi hanno indicato il ricorso come unica via per non pagare la multa – scrive scoraggiata sui social -. Ma il tempo che perderò per il ricorso chi me lo risarcisce?».Una domanda che in tanti si sono posti e che ha innescato un fitto dibattito non solo tra chi ha avuto la sfortuna di incappare nello zelante vigile.

Monza, cosa dice l’ordinanza comunale sul divieto in via Giuliani

Sempre il cartello affisso, quello che indica “nella giornata di giovedì” il giorno di divieto lungo via Padre Giuliani, è indicato anche il numero dell’ordinanza comunale 298 viabilità a cui fa riferimento l’avviso stradale, che però non chiarisce per quale motivo le auto siano state multate di sabato, quando il giorno del divieto è il giovedì, con esclusione per quella giornata dei mezzi degli operatori del mercato.

Monza, sanzionata anche una bicicletta: “stalli off-limits per auto in divieto”

Nella raffica di sanzioni c’è andata di mezzo anche l’iconica bicicletta di Luciano Rossetti, tra i ciclisti più impegnati a Monza nella promozione della mobilità su due ruote, e ideatore del patto di cittadinanza per la creazione del giardino in memoria di Matteo Trenti e delle vittime della strada. Non potendo parcheggiare regolarmente la sua bici su via Padre Giuliani, dal momento che gli stalli erano bloccati da alcune auto in divieto, Rossetti ha pensato di legarla “alla bene meglio”. «Stavo sbloccando il lucchetto quando il vigile, che stava mettendo multe alle auto in sosta, ha dato in mano una multa per divieto di sosta anche a me. Sono 40 euro – spiega divertito Rossetti – ma se pago entro cinque giorni si riduce a 29 euro».