Tra una decina di giorni i monzesi potranno incontrare per le strade i vigili di quartiere: l’avvio del servizio è stato annunciato lunedì in consiglio comunale dall’assessore alla Polizia locale Ambrogio Moccia.

«Gli agenti di prossimità – ha spiegato – porteranno benefici» alla città in quanto, oltre che monitorare il territorio scoraggiando eventuali azioni illecite, favoriranno l’aumento del grado della sicurezza percepita.

Monza: entrano in servizio i vigili di quartiere, confermato il reparto cinofilo con Boss e Narco

La novità, che era prevista dai programmi elettorali non solo della maggioranza, dovrebbe costituire una delle poche modifiche delle strategie di contrasto all’illegalità in programma nei prossimi mesi. «Non c’è in agenda alcuna rivoluzione – ha dichiarato Moccia – rispetto alla gestione della giunta precedente: ho apprezzato la creazione del Nost» ovvero il Nucleo operativo sicurezza. Nell’acronimo, però, la T diventerà l’iniziale dell’aggettivo territoriale e non di tattica per eliminare quella connotazione che per l’amministrazione Pilotto ha uno stampo un po’ troppo militaresco. Sarà mantenuto in vita anche il reparto cinofilo composto dai cani Narco e Boss che in più occasioni sono stati richiesti da altre forze di polizia per i controlli antidroga. «Il coordinamento con Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza – ha affermato l’assessore – sarà implementato» e potrebbe essere esteso agli agenti di custodia.

Monza: entrano in servizio i vigili di quartiere, come è controllata la città

Il centro di Monza, ha precisato rispondendo ad alcune interpellanze, è monitorato per quasi l’intera giornata dagli agenti in divisa: una pattuglia è in servizio sia il mattino che il pomeriggio tra le piazze Roma, Carducci, Trento e Trieste oltre che in via Italia, largo Mazzini e corso Milano. Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19 gli agenti presidiano l’area di fronte alla Rinascente mentre nei giardini della stazione sono presenti fino alle 22. Nel resto della città sono in servizio da una a tre pattuglie che riservano particolare attenzione «ai punti critici storici». Nelle ultime settimane, ha ricordato, sono stati intensificati gli interventi in piazza Cambiaghi. È, invece, svolto dalla Polizia di Stato il servizio anti rapina che scatta poco dopo le 19, nella fascia oraria in cui i commercianti chiudono i negozi.

Monza: entrano in servizio i vigili di quartiere, le altre linee direttrici

I vigili, ha chiarito Moccia, intervengono in borghese solo in occasione di operazioni di polizia giudiziaria che possono concludersi con l’arresto di spacciatori. Le azioni di contrasto alle risse e alle aggressioni, comprese quelle scatenate dalle baby gang, ha aggiunto, saranno modellate a seconda delle emergenze. L’aumento del fenomeno, ha commentato, è figlio dei tempi. Nei prossimi mesi, ha proseguito, sarà apportato «qualche miglioramento tecnico e linguistico» al regolamento di polizia urbana approvato dalla giunta Allevi mentre non saranno toccate «le linee direttrici».