Controlli della Questura a Monza, 107 persone identificate

Controlli nelle zone di via della Guerrina, via Borgazzi, via Turati, via Italia, via Vittorio Emanuele, piazza Artigianelli, via Carlo Alberto, via Arosio e nell’area della stazione ferroviaria di Monza da parte del personale della Questura insieme a quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano ed a un equipaggio della Polizia Locale, lunedì 28 novembre nel pomeriggio.

Controlli della Questura a Monza, una donna sanzionata

Si tratta di uno dei sistematici controlli disposti dal questore Marco Odorisio “per contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e per verificare l’osservanza della normativa vigente in tema di esercizi commerciali“, mirati nelle aree del comune di Monza “maggiormente interessate dai fenomeni delittuosi e di degrado urbano, individuati, soprattutto, in risposta alle segnalazioni della cittadinanza“. Complessivamente sono state identificate 107 persone, di cu 17 con precedenti di polizia (14 italiani e 3 stranieri), controllate 27 autovetture e un centro commerciale. Durante le verifiche, una donna è stata sanzionata, ai sensi del Codice della Strada, in quanto circolava su autovettura con revisione scaduta.

Analoghi servizi continueranno nei prossimi giorni.