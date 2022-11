Rilascio passaporti a livello pre pandemia, la Questura di Monza aumenta gli appuntamenti

Aumentate le disponibilità settimanali e raccolta massiccia “in via d’urgenza” delle richieste “presentate dagli utenti sia direttamente allo sportello che via mail, garantendo la partenza a prescindere dall’appuntamento preso sull’agenda on line“. La Questura di Monza e Brianza risponde così alle mutate esigenze, sul fronte delle richieste di passaporti, tornate ormai a livello pre pandemia. Uno sforzo notevole quello del personale di via Montevecchia soddisfare le esigenze della popolazione di tutta la provincia.

Passaporti, incrementate le richieste: la Questura di Monza risponde

“Con la cessazione dello stato di emergenza, si è vista una sempre maggiore semplificazione dei viaggi all’estero, motivo per il quale dopo oltre due anni di chiusura, l’utenza locale ha ripreso la mobilità, che è risultata incrementata” dicono dagli uffici di via Montevecchia. A tornare a spingere sugli spostamenti all’estero le esigenze lavorative “di una provincia che, come risulta dai dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze MEF sui redditi del 2020, risulta la seconda più ricca d’Italia dopo Milano“, e il turismo. Esigenze che, nel loro complesso, “hanno aumentato le richieste di appuntamenti per l’ottenimento del passaporto“. A incrementare le istanze è stata anche l’entrata in vigore della Brexit che ha determinato la necessità di possedere il passaporto biometrico – e non più la sola carta d’identità – per entrare nel Regno Unito.