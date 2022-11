Controlli della Polizia a Muggiò: 100 persone identificate, due clienti di un bar con della droga

Cento persone identificate a Muggiò nel pomeriggio di sabato 19 novembre, di cui 15 con precedenti di polizia, 11 italiani e 4 stranieri. Eseguiti anche 5 posti di controllo con accertamenti su 50 veicoli (contestato un verbale per violazione al Codice della Strada con ritiro della patente di guida). Impegnato, su disposizione del Questore Marco Odorisio, personale della Questura di Monza e della Brianza, insieme a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e a una pattuglia della Polizia Locale di Muggiò.

Controlli della Questura e della Polizia locale: anche su 50 veicoli

Gli agenti hanno eseguito anche un controllo in un esercizio commerciale del centro città, “già oggetto di segnalazione“. In particolare effettuati accertamenti su 8 clienti presenti, di cui 4 con precedenti di polizia. In particolare uno, già noto per reati in materia di stupefacenti e detenzione armi, è stato trovato in possesso di 0,85 grammi di hashish, “avvolta nel cellophane e occultata in un pacchetto di sigarette all’interno di una borsa” dicono gli agenti. Anche un altro avventore, “spontaneamente” dicono dalla Questura, “ha consegnato un involucro con 4,79 grammi di sostanza stupefacente“. Ai due, italiani, uno di 48 anni, il secondo ventenne, è stata contestata una sanzione amministrativa per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente. “Analoghi servizi continueranno nei prossimi giorni” fanno sapere dalla Questura.