I carabinieri e la polizia locale impegnati in un controllo straordinario del territorio

Carabinieri e polizia locale impegnati in un controllo straordinario del territorio a Cesano Maderno, Limbiate, Lissone e Muggiò, che ha consentito di indagare sei persone, di sequestrare stupefacenti e di proporre la chiusura di un esercizio pubblico. Il tutto in attuazione alle direttive del comando provinciale dell’Arma di Monza, per prevenire e reprimere azioni delittuose e tutelare l’ordine pubblico. Agli accertamenti ha partecipato il nucleo cinofili dei carabinieri di Casatenovo.

Controllo del territorio: i suoi risultati

I carabinieri alla stazione ferroviaria di Lissone e Muggiò

Sono stati deferiti in stato di libertà un uomo di 48 anni di Milano, per guida senza patente, tre minorenni, per rissa a seguito di una scaramuccia nei pressi di un locale lungo la Valassina, una ragazzina di Como, per aver asportato merce per un valore di 80 euro e 59 centesimi da un supermercato di Limbiate, ed un uomo di 42 anni, brianzolo, in possesso di cocaina e marijuana. Inoltre, grazie alle unità cinofile, sono stati individuati tre cittadini residenti in zona e sequestrate loro modiche quantità di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina e marijuana. Particolare attenzione è stata dedicata ai luoghi di ritrovo dei giovani, dopo le segnalazioni arrivate ad esempio da Desio, per l’utilizzo di petardi nel cuore della notte.

Controllo del territorio: proposta la chiusura di un locale a Muggiò

In totale, ventiquattro militari dell’Arma e dieci agenti della polizia locale hanno identificato centocinque persone, controllato quarantasette veicoli e tre esercizi pubblici, con tre proposte di foglio di via obbligatorio, la constatazione di varie contravvenzioni al codice della strada e la proposta di chiusura di un esercizio pubblico di Muggiò, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, che prevede la sospensione della licenza se il locale sia stato teatro di tumulti o gravi disordini o se sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose.