Corsi di guida sicura per monopattini a 200 studenti all’Autodromo di Monza

Oltre duecento studenti delle scuole monzesi frequenteranno i corsi di guida sicura per auto e monopattini tenuti all’autodromo di Monza nell’ambito del progetto #ResponsabilmenteGiovani organizzato dal Comune. L’iniziativa, che si è classificata al secondo posto nella graduatoria delle proposte selezionate dal ministero dell’Interno per la promozione e il monitoraggio di attività di prevenzione e contrasto agli incidenti stradali provocati dal consumo di alcool e droga, è stata presentata la scorsa settimana nella sala stampa del circuito.

Corsi di guida sicura all’Autodromo di Monza

Corsi di guida sicura all’autodromo di Monza con la supervisione del pilota Valsecchi

I ragazzi, neopatentati o con il foglio rosa, supportati da esperti del settore con la supervisione del pilota e conduttore televisivo Davide Valsecchi, seguiranno dei veri e propri training, ideati in collaborazione con Ac Milano, per imparare come controllare i veicoli in diverse condizioni: pericoli improvvisi, frenate, ostacoli, curve bagnate e asfalti scivolosi. Affronteranno, inoltre, vari tipi di curve stradali per migliorare l’addestramento, la valutazione della corretta velocità in avvicinamento e l’intensità della frenata. Gli alunni avranno a disposizione 25 monopattini per provare a padroneggiare mezzi sempre più diffusi tra i giovanissimi in quanto consentono di districarsi agevolmente tra il traffico ma che possono rivelarsi pericolosi, come dimostra il crescente numero di incidenti in cui rimangono coinvolti.

Guida sicura: da aprile controllati 78 neopatentati e sono stati effettuati 409 pre-test alcolemici

«Investire sulla prevenzione e sulla formazione – spiega il sindaco Paolo Pilotto – è una leva imprescindibile sul fronte educativo e su quello della sicurezza. Occasioni come queste si rivelano preziose per imparare in modo sereno e per individuare esempi positivi da seguire». Alla presentazione del progetto hanno partecipato gli assessori alla Sicurezza Ambrogio Moccia e ai Giovani Andreina Fumagalli e sono intervenuti gli operatori della Polizia Stradale e della Polizia Locale che si occupano dei controlli su strada, in particolare nelle fasce orarie in cui aumentano le persone che si mettono al volante dopo aver bevuto o sotto l’effetto di stupefacenti. L’incremento dei monitoraggi finalizzati alla prevenzione degli incidenti è, del resto, uno degli obiettivi di #ResponsabilmenteGiovani: da aprile sono stati controllati 586 conducenti, di cui 78 neopatentati e sono stati effettuati 409 pre-test alcolemici e 18 drugtest. Al programma aderiscono anche la Croce Rossa Italiana, la cooperativa sociale Carrobiolo 2000, Promozione Umana Onlus e Itineraria Teatro