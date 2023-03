Bivacco e ubrichezza, ordini di allontanamento da Monza

Un sabato mattina di controlli di polizia a Monza: agenti della Questura e della polizia locale hanno lavorato nell’area del mercato di piazza Cambiaghi, in via Borgazzi, porta Lodi, piazza Citterio, via Carlo Porta. Sono state controllate 56 persone e 25 veicoli.

Ordini di allontanamento da Monza: due uomini in piazza Cambiaghi hanno violato il daspo urbano

Due cittadini italiani che bivaccavano in piazza Cambiaghi sono stati denunciati per violazione del daspo urbano già adottato nei loro confronti dal Questore di Monza e della Brianza. Ordine di allontanamento per un altro cittadino italiano 47enne che bivaccava sempre in piazza Cambiaghi.

ordini di allontanamento da Monza: ubriachezza molesta in porta Lodi

In porta Lodi un cittadino marocchino 55enne, già con precedenti per maltrattamenti in famiglia e lesioni, è stato sanzionato per ubriachezza molesta e nei suoi confronti è stato emesso anche il provvedimento dell’ordine di allontanamento. Il Questore ha disposto l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale.