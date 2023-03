Con una katana nello zaino, sarà rimpatriato

Girava con una katana giapponese nello zaino. In occasione di un controllo straordinario del territorio, la polizia di Stato nei pressi della stazione ferroviaria di Cesano Maderno ha fermato un cittadino gambiano 36enne con precedenti in materia di immigrazione e irregolare sul territorio. È stato trovato in possesso del pugnale con lama in acciaio di 18 centimetri e totale lunghezza di 32 cm, nascosto nello zainetto che portava sulle spalle.

Con una katana nello zaino, disposto il trattenimento al Cpr

L’uomo è stato accompagnato all’Ufficio Immigrazione e il Questore ha disposto il trattenimento al Cpr di Macomer, grazie al posto messo a disposizione da parte della Direzione Centrale per l’Immigrazione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Sarà trattenuto per il tempo necessario per l’esecuzione del rimpatrio.