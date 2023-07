Acampora e Pizzaut, da Bruxelles il Premio del Cittadino Europeo 2023

Nico Acampora, fondatore e “anima” del progetto PizzAut, ha ricevuto dal Parlamento Europeo il “Premio del Cittadino Europeo 2023”.

Acampora e Pizzaut: «Questo premio deve focalizzare l’attenzione sui ragazzi autistici»

«Sono felice ed emozionato – racconta – Quando è arrivata la lettera dalla Cancelleria del Parlamento Europeo mi tremavano le mani. Questo riconoscimento non è solo per me, è un premio per tutti, per i ragazzi, per i loro genitori, per tutti volontari che ci seguono e che ci aiutano».

Acampora, pur esprimendo la sua enorme soddisfazione, ci tiene a sottolineare che «questo premio deve essere un’occasione per focalizzare l’attenzione sui ragazzi autistici. Deve essere una luce, meglio ancora un faro puntato sulle loro vite, sui loro diritti, sui loro bisogni. In Europa ci sono oltre 6 milioni di persone autistiche che troppo spesso vengono dimenticate dalle istituzioni, sono senza diritti o con pochissimi diritti veri».

Acampora e Pizzaut, premiazione il 7 novembre a Bruxelles: idea di una trasferta per tutti

La premiazione è prevista il 7 novembre a Bruxelles e Acampora è deciso a organizzare la trasferta con tutti i suoi ragazzi per renderli partecipi di questo riconoscimento che riguarda tutti loro.

La notizia dell’importante premio europeo il fondatore di PizzAut l’ha ricevuta sabato mattina ma «dato che il ristorante è rimasto chiuso a pranzo non l’ho ancora comunicata ai miei ragazzi che, proprio per godersi un po’ di meritato riposo, sono andati a giocare a bowling. Appena rientreranno per preparare i coperti della sera racconterò tutto».

Acampora e Pizzaut, riconoscimento pensando a David Sassoli

Acampora ammette di aver provato un’emozione ancora maggiore quando ha associato la rilevanza del riconoscimento a una grande personalità che ha avuto modo di conoscere: il compianto presidente del Parlamento Europeo David Sassoli.

«Mi sono commosso pensando a lui – afferma – Prima della pandemia con Sassoli e i parlamentari Patrizia Toia ed Eugenio Comincini stavo organizzando una giornata particolare, una pizzata per i parlamentari europei, per sensibilizzare anche loro sul tema dell’autismo e del lavoro, sui diritti mancati, sulle problematiche dei ragazzi e delle loro famiglie».

La prossima trasferta belga Acampora la dedicherà alla memoria e all’impegno del presidente Sassoli che «mi aveva detto di conoscere e apprezzare il progetto PizzAut». Il suo augurio è di fare gustare nel cuore delle istituzioni europee la pizza più buona d’Europa «portando le capacità dei nostri ragazzi, i loro sorrisi, la voglia di tutti i noi di realizzare un mondo migliore dove i sogni non si calpestano, ma si possono realizzare. Porteremo in Europa i prodotti più Buoni della nostra Italia: la pizza e l’amore».