PizzAut Monza, il grande giorno si avvicina: apertura al pubblico a fine aprile, ecco perché

Il grande giorno si avvicina: il 2 aprile, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, aprirà ufficialmente il primo ristorante monzese di PizzAut.

Tutto è (quasi) pronto per il grande evento e in tanti già stanno subissando di richieste i social della pizzeria Aut per sapere da quando si apriranno le prenotazioni per il nuovo ristorante, nato sull’ex area Philips. A rispondere a tutti è lo stesso Nico Acampora, papà del progetto, che spiega il motivo per cui, dopo la grande inaugurazione della prossima domenica, il ristorante aprirà ufficialmente al pubblico solo a fine aprile.

PizzAut, inaugura il presidente Mattarella il 2 aprile

«Ho bisogno di chiudermi un mese nel ristorante con tutti i ragazzi Aut – precisa – e soprattutto con i ragazzi nuovi. Dobbiamo conoscerci meglio, abbiamo bisogno di capire insieme le criticità e le potenzialità di ciascuno».

Dunque servirà ancora qualche giorno di attesa per gustare quella che Acampora definisce «la pizza più buona della galassia conosciuta», richiamando la grande passione del figlio Leo per la saga di Star Wars. È importante che i ragazzi dello staff, chi servirà in sala e chi lavorerà in cucina, prendano dimestichezza con il nuovo spazio, con le attrezzature, le sale. Un lavoro di conoscenza anche reciproca del team, che non può essere improvvisato.

«Portate ancora un pochino di pazienza – conclude Acampora – per fare bene ai ragazzi e per fare le cose bene ci vuole un po’ di tempo».