Il presidente Mattarella a Monza il 2 aprile per Pizzaut

L’agenda online del Quirinale annuncia l’evento già da qualche giorno: il 2 aprile il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Monza per l’inaugurazione del nuovo ristorante di Pizzaut. La giornata è speciale per mille motivi: è la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo ed è la giornata in cui Pizzaut taglierà il secondo nastro della sua storia con l’apertura dell’ambizioso progetto di via Borgazzi (nell’area ex Philips). Un traguardo da sommare a tutti i passi avanti fatti in questi anni con la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro di ragazzi con autismo.

Pizzaut: il 2 aprile inaugurazione del ristorante di Monza, apertura alla fine del mese

La visita è annunciata per le 11, l’apertura effettiva del ristorante-pizzeria invece è attesa per la fine del mese di aprile.

Del sogno di avere il presidente Mattarella all’inaugurazione, Nico Acampora aveva già parlato un anno fa quando la proprietà dell’area aveva consegnato le chiavi e dato il via concreto alla nascita della seconda insegna. Era il mese di giugno.

Pizzaut: a dicembre la nomina a Cavaliere della Repubblica per Acampora

Nel frattempo a dicembre Acampora è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica dal presidente.

Mattarella torna a Monza dopo la visita alla Villa reale di dicembre in occasione dell’evento l’Italia delle Regioni. Era stato anche al Gp d’Italia a settembre.