Limbiate: la libreria chiude dopo 25 anni, costi alti e ultima pagina per Kaleidos

Addio a un pezzo di storia di Limbiate: dopo 25 anni ha chiuso la libreria Kaleidos. «Chiavi nella toppa, luci spente, scaffali spogli. Un ultimo sguardo che si posa su quel luogo così familiare prima di chiudere la porta. Ma ecco che il silenzio è rotto da voci conosciute, l’assenza si riempie di volti, quelli di tante persone che hanno frequentato quel luogo, che l’hanno apprezzato, che l’hanno amato, che si sono dispiaciute per doverlo perdere. A loro va il nostro grazie per aver creduto in noi, per averci gratificato con grande riconoscenza, per averci onorato con la fiducia riposta. Grazie davvero per questi venticinque anni perché senza di voi non avrebbero potuto esserci».

Limbiate: la libreria chiude dopo 25 anni, il saluto delle titolari

È il commosso saluto delle titolari Gabriella e Virginia Rossetti ai clienti che hanno varcato la soglia della libreria di via Fratelli Cairoli che domenica 8 dicembre ha cessato definitivamente attività, con un groppo alla gola. Il pensiero il loro che sembra quasi un brano di un racconto, di quelli che si potevano trovare tra gli scaffali della libreria Kaleidos.

I costi diventati troppi alti non hanno consentito di proseguire un cammino che ha regalato a chi ha gestito l’attività e a chi ne ha beneficiato in città di ricevere emozioni allo stato puro. La libreria ha rappresentato per moltissimi limbiatesi un luogo del cuore dove poter acquistare volumi per adulti e bambini, ma anche trovare giochi educativi e didattici e prenotare testi scolastici. Un ambiente che accoglieva i piccoli studenti, che promuoveva momenti di sensibilizzazione su temi di grande importanza culturale, che era uno scrigno speciale dove poter trovare perle di lettura.

«Lasciar andare.. com’è difficile», affermano le titolari che hanno deciso di posticipare la chiusura da fine novembre all’8 dicembre scorso. Pochi giorni che sembrano oggi un’eternità. E che lasciano alle spalle un mondo di libri e di sentimenti. «La storia di Kaleidos è arrivata all’ultima pagina», concludono Gabriella e Virginia.

Limbiate: la libreria chiude dopo 25 anni, le clienti

«Ci mancherete», ripetono le clienti affezionate. «Mi dispiace moltissimo, siete state un presidio per la cultura a Limbiate, grazie per la competenza e la gentilezza» saluta chi nella libreria Kaleidos ha trovato un angolo dal sapore antico.