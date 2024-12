Video La “booktique” di Lissone: i 50 anni della libreria di Valentina Chierici

La libreria “Il Libro è” di Lissone compie 50 anni. Dopo mezzo secolo, il negozio di Valentina Chierici continua ad essere un punto di riferimento per gli appassionati di lettura di tutta la Brianza, una delle librerie indipendenti più quotate e caratteristiche, che resiste al tempo e agli acquisti on line, con il simpatico nomignolo di “booktique” come l’hanno soprannominata gli stessi proprietari. Proprio per la sua realtà di salotto librario dove soffermarsi prima e dopo gli acquisti, come tra vecchi amici. Amici che negli anni hanno ricevuto più di un premio a livello locale e regionale per la storicità e la professionalità, e che per le festività puntano tutto su consigli per gli acquisti di ispirazione brianzola.