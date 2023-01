Il 2023 di PizzAut: apertura a Monza, Accademy, palestre e franchising

A breve – in primavera – PizzAut aprirà il suo secondo ristorante all’Energy Spring Park di Monza, l’area ex Philips dove era stato allestito un centro per le vaccinazioni anti Covid. Nel locale opereranno venticinque ragazzi autistici che andranno ad aggiungersi a quelli già impegnati nel ristorante di Cassina De’Pecchi.

Il 2023 di PizzAut: AUTaccademy per 20 giovani con autismo

Per dare loro un’adeguata formazione partirà a metà febbraio AUTaccademy, un percorso formativo di 100 ore rivolto a venti giovani autistici tra i 18 e i 29 anni per diventare pizzaioli e camerieri.

L’Accademia è stata realizzata in collaborazione fra PizzAut Onlus, Fondazione Mazzini e CM Milano e troverà spazio nei laboratori della Fondazione Mazzini di Cinisello Balsamo. Alle ore di corso in aula si aggiungeranno altre cento ore di stage curriculare per tutti gli iscritti a completamento del corso e cinquecento ore di tirocinio retribuito all’interno dei ristoranti PizzAut per coloro che al termine dello stage avranno raggiunto adeguati livelli di sicurezza e autonomia. Il corso è completamente gratuito e le iscrizioni (comprensive della diagnosi di autismo) vanno inviate all’indirizzo lavoro@fondazionemazzini.com (tel. 351 652 0982).

Il 2023 di PizzAut: palestre per le autonomie abitative e Franchising

Non è solo questo il traguardo da raggiungere nel 2023 per Nico Acampora e i suoi ragazzi. Quest’anno sarà avviata la progettazione delle “Palestre per le autonomie abitative“, appartamenti dove sarà insegnato ai ragazzi a vivere in maniera autonoma.

Inoltre, partirà il “Franchising PizzAut“, per dare la possibilità a imprenditori, associazioni a famiglie di avviare altri PizzAut e offrire così dignità, lavoro e futuro ad altre centinaia di persone autistiche in altre regioni d’Italia. E poi continuerà il “battage” per sensibilizzare le aziende ad assumere anche le persone autistiche e per chiedere al governo di occuparsi in maniera efficace e giusta di disabilità e di autismo.

Il 2023 di PizzAut: la nuova Pizza Tavolo 12 e la sua storia

Intanto, gli appassionati di pizza possono gustare una nuova specialità: la “Pizza Tavolo 12” a base di ragù napoletano, burrata di Battipaglia, scaglie di grana, mousse di basilico, una foglia di basilico e olio extra vergine d’oliva. Una pizza nata dopo che quattro clienti a fine dicembre se ne erano andati senza pagare il conto. Acampora aveva scritto un post sulla pagina Facebook di PizzAut per raccontare l’accaduto, sottolineando la sua convinzione che i quattro sarebbero tornati a saldare il loro debito. E così è stato. “Credere negli altri vuol dire credere in un mondo migliore” ha poi chiosato il fondatore di PizzAut.