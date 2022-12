Monza e Brianza: chi sono i nuovi commendatori e cavalieri della Repubblica italiana

La prefettura consegna le onorificenza dell’ordine al merito della Repubblica (e una dell’ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme) ai cittadini di Monza e Brianza. La cerimonia nella giornata del 15 dicembre nella sede del polo istituzionale di Monza.

Commendatori della Repubblica a Monza e Brianza

Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Raffaele Morandini, consegnata dal prefetto con il sindaco di Seveso Alessia Borroni.

Le onorificenze della Repubblica 2022: Morandini

“Fisioterapista e personal trainer, nel corso della sua vita Raffaele Morandini si è sempre distinto per l‟impegno non soltanto in ambito sportivo, ma anche sociale, ricevendo numerosi riconoscimenti di primaria rilevanza. Durante il periodo più acuto dell’emergenza connessa alla pandemia da Covid-19, Raffaele Morandini si è distinto operando come volontario a favore della Caritas e dell’Associazione “SOS Milano per i senza tetto”.

Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica a Simone Bulgarelli. Consegnata insieme al sindaco di Seregno Alberto Rossi.



Simone Bulgarelli è direttore generale e amministratore delegato di tutta la divisione delle concessionarie

Le onorificenze della Repubblica 2022: Bulgarelli

Bmw Mini e Maserati del gruppo “Penske Automotive Group Italia”. N el 2019 ha ideato e condotto per l’associazione onlus “Quelli che con Luca” un evento tenutosi al Teatro nazionale di Milano, dedicato alla raccolta fondi per lo studio e la cura della leucemia mieloide infantile. Dal gennaio 2020 ricopre inoltre la carica di Consigliere nella onlus Cancro Primo Aiuto.

Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica a Domenico Acampora. Consegnata insieme al vicesindaco di Muggiò Michele Testa.

Le onorificenze della Repubblica 2022: Acampora

Fondatore e presidente di “PizzAut”, Domenico Acampora (nella foto) ha così deciso di prodigarsi per l’innovazione delle iniziative di inclusione sociale e lavorativa di persone con autismo ed ha dedicato il suo intero percorso lavorativo alla progettazione e al coordinamento di numerosi servizi e progetti socio pedagogici. Nel 2017, Acampora ha avviato il progetto di inclusione sociale noto con il nome di “PizzAut”.

Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Chiara Benedetta Rita Varisco. Consegnata al fratello Alessio insieme al sindaco di Besana Emanuele Pozzoli.

Le onorificenze della Repubblica 2022: Varisco

Ha effettuato svariate pubblicazioni sull‟arte sacra e sugli ordini cavallereschi e dinastici. È tra i fondatori della Sezione Provinciale di Monza e della Brianza dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia e dal 10 febbraio 2018 ne è Segretaria Provinciale. Negli ultimi quattro anni ha coordinato la distribuzione di oltre 4.000 copie della Costituzione Italiana in varie scuole italiane.

Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme a Paolo Pozzoni. Consegnata insieme a monsginor Silvano Provasi e al sindaco di Camparada Mariangela Beretta.

Le onorificenze della Repubblica 2022: Pozzoni

Direttore finanziario e capo del personale presso la società Verind S.p.A., filiale italiana del gruppo Durr, è stato assessore al bilancio e alla cultura nel Comune di Camparada. Da oltre 27 anni, è inoltre membro dell’Associazione Santa Marta per l’accoglienza e il cerimoniale, che presta il proprio servizio nella cattedrale del Duomo di Milano e a livello diocesano. È inoltre volontario nelle attività parrocchiali della Comunità pastorale Santa Maria di Lesmo.