Storie internazionali di integrità e leadership con il Rotary a Monza

L’Energy Spring Park di Monza, l’ampia area di proprietà della famiglia Bellazzi che ospiterà a breve il primo ristorante monzese targato PizzAut e che negli anni della pandemia ha ospitato l’hub vaccinale nell’ex area Philips, ha accolto anche la Giornata dei presidenti e l’assemblea distrettuale del Distretto Rotary 2042. Al centro del dibattito il tema: “Integrity e leadership per immaginare il futuro”.

Il Rotary a Monza: giornata con tanti ospiti

Il 17 settembre ad aprire i lavori è stato Davide Gallasso, governatore per l’anno 2022 – 2023 del Distretto 2042. Tanti gli ospiti arrivati per l’occasione, come il filosofo Silvano Petrosino e Giuseppe Pozzi, psicologo e psicoanalista.

Il Rotary a Monza: incontro internazionale all’Energy Spring Park

Filo rosso degli incontri sono state le storie di leader ma anche la sfida dell’integrità. Un incontro internazionale che ha visto partecipare anche Mark Wafer, partner della vicepresidente 2021 – 2022 del Rotary international, e Rekha Shetty, training leader dell’Assemblea internazionale 2022. E ancora Federica Gerardi, imprenditrice e past rappresentante distrettuale Rotaract Distretto 2042.

Tra i relatori anche GianMaria Bellazzi, amministratore delegato di Cima spa, ideatore del progetto Energy Spring Park e past presidente rotary Club Monza Est.

Il Rotary a Monza, Bellazzi: “Tutti i progetti al servizio della comunità”

«Sono fermamente convinto del fatto che tutti i progetti che si inseriscono nel processo di riqualificazione dello spazio di Energy spring park rispecchino a pieno il concetto di servizio per la comunità – ha spiegato Bellazzi – Fin dagli albori il concetto di “persona al centro” è stata la peculiarità di tutte le attività e iniziative del polo di via Philips. L’hub vaccinale monzese che ha trovato spazio qui e ha registrato 521 mila vaccinazioni. Ora il cantiere del nuovo locale PizzAut che costituirà un trampolino di lancio professionale e di vita per i ragazzi autistici, mettendo al centro loro come persone e i loro bisogni».