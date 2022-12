Anche Pizzaut chiude a Natale e capodanno: “Tempo per la famiglia”

Non solo Alessandro Borghese. Anche Pizzaut chiude durante le feste. Il ristorante gestito da ragazzi autistici fondato da Nico Acampora farà come il noto chef televisivo con locali a Milano e Venezia, come Davide Oldani e Pietro Leemann: resterà chiuso a Natale e anche a capodanno per il regalo più importante, ovvero il tempo da trascorrere in famiglia. Lo ha comunicato lo stesso Acampora.

Anche Pizzaut chiude a Natale e capodanno: chiuso dal 24 al 26 dicembre e dal 31 fino al 3 gennaio

“In molti mi stanno chiedendo se PizzAut sarà aperta a Natale e a Capodanno organizzando i classici cenoni – scrive in un post sui social – Io sono contento di queste richieste che vivo come dimostrazioni d’affetto ma ho preso un decisione già lo scorso anno. In molti mi scrivono dicendomi che il ristorante lavorerebbe tanto e sarebbe pieno…Invece Pizzaut sarà chiusa…Il ristorante sarà chiuso per consentire ai suoi meravigliosi ragazzi e dipendenti di trascorrere le festività con i propri genitori ed in famiglia. Saremo chiusi il 24, 25 e 26 dicembre oltre al 31 dicembre, 1, 2 e 3 gennaio. Noi saremo chiusi per stare in famiglia…ma voi stateci vicino…perchè anche voi siete un po’ la nostra famiglia“.

Anche Pizzaut chiude a Natale e capodanno: dov’è il ristorante e dove sta arrivando

Pizzaut è a Cassina de’ Pecchi e sta per arrivare a Monza con la seconda apertura nell’area ex Philips.