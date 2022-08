PizzAut a Monza, un mattone in memoria della maestra sensibile al mondo della disabilità

“Un mattone per Ile! Realizziamo il suo sogno, acquistiamo a suo nome un mattone del nuovo PizzAut di Monza”. Le amiche e colleghe di Ileana Chiodi, che per molti anni è stata insegnante al collegio Bianconi hanno pensato, a distanza di un anno dalla morte, di ricordarla realizzando un suo sogno legato al progetto di Nico Acampora.

PizzAut a Monza: raccolta fondi avviata in ricordo di Ileana Chiodi del Bianconi

“Animata da una forte passione educativa, si è sempre spesa al massimo per tutti i suoi alunni e per la sua scuola – ricordano le amiche e colleghe – Maestra attenta, innovativa, ha saputo guardare ogni bambino che le veniva affidato con occhi speciali, valorizzando le peculiarità di ciascuno e spronando per far emergere le potenzialità di ogni individuo. Sensibile al mondo della disabilità, fin da subito si è interessata al progetto di Nico Acampora: ha partecipato ad alcune iniziative sul territorio, prima dell’apertura della pizzeria”.

PizzAut a Monza: acquisto del mattone del muro dei benefattori

La malattia le ha impedito di realizzare il sogno così amiche e colleghe lo faranno per lei e con lei, la raccolta fondi per l’acquisto del mattone del muro dei benefattori a Monza è solo un piccolo segno di gratitudine nei suoi confronti da parte di tutti quelli che l’hanno conosciuta. Il mattone farà parte del “muro dei benefattori” della nuova sede di “Pizzaut” a Monza.

È aperta la raccolta fondi “Un mattone per Ile” tramite la piattaforma GoFundMe. Lo stesso Nico Acampora ha commentato con grande affetto l’idea delle amiche proprio sulla pagina social di PizzAut: “Una raccolta fondi che mi ha commosso in memoria di una donna e di un’insegnante straordinaria. Una raccolta lanciata dalle sue colleghe e amiche per ricordare e onorare la fortissima passione educativa di Ileana, scomparsa a soli 42 anni ma che continua a fare del bene”.