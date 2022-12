Pizzaut, Lollo firma il contratto insieme a Stefano Accorsi: è il decimo assunto

Ha firmato sotto gli occhi di un ospite speciale. Lollo, al secolo Lorenzo Ziliani, ha firmato il contratto di assunzione a tempo indeterminato come cameriere da Pizzaut in compagnia di Stefano Accorsi e della moglie Bianca Vitali. L’attore aveva espresso il desiderio di fare visita alla pizzeria aperta da Nico Acampora e gestita da ragazzi autistici (e che presto bisserà a Monza nell’area ex Philips). È successo martedì 27 dicembre a Cassina de’ Pecchi. Grande l’emozione per il ragazzo che ha fatto l’ingresso ufficiale nel mondo del lavoro dopo aver terminato il tirocinio e anche per tutti i presenti.

Pizzaut, Lollo firma il contratto insieme a Stefano Accorsi: “Ha imparato cose molto difficili per un ragazzo con disabilità al 100%”

“Lollo è stato sereno per tutto il pranzo – ha commentato il muggiorese Acampora – molto impegnato nel suo lavoro e forse non del tutto consapevole di quelle strane parole “contratto a tempo indeterminato“. Mentre è stata emozionatissima sua mamma Alessandra per il traguardo raggiunto con grande impegno da parte di suo figlio, da sempre sostenuto dalla madre, dal papà e dalla sorella. Durante il tirocinio Lollo ha imparato cose molte difficili per un ragazzo autistico con una disabilità al 100%. Ha imparato a prendere le comande, ha imparato a rispettare i tempi, a sparecchiare ed apparecchiare, a portare tre pizze ma soprattutto a relazionarsi con i suoi colleghi e con i clienti…ha imparato cose che all’inizio sembravano molto lontane, quasi impossibili. Ma noi tutti, e lui in primis, ci abbiamo creduto. A me rimane la bellezza di questi traguardi, la consapevolezza che Lavoro Vero vuol dire dignità, concretezza e futuro”.

Pizzaut, Lollo firma il contratto insieme a Stefano Accorsi: “Succedono cose meravigliose”

“Da Pizzaut succedono cose meravigliose – ha fatto sapere a sua volta Accorsi via social – Oggi siamo andati a festeggiare con Nico Acampora e il suo staff un’altra assunzione a tempo indeterminato di Lorenzo, un ragazzo autistico. E sono 10. Pensare che gli avevano detto che era impossibile quello che voleva fare… Per prenotare e assaggiare la loro buonissima pizza e i piatti cominciate a chiamare che è tutto pieno per un bel po’”.

