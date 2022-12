La Top 10 sul CittadinoMb.it: le notizie più lette del 2022

La coda lunga del Covid-19 e la stanchezza diffusa nel pagarne le conseguenze sono la chiave di volta delle notizie più lette del 2022, al terzo anno di pandemia: in testa alla classifica degli articoli del CittadinoMb c’è infatti il caso-denuncia di una anziana che rimasta sola al pronto soccorso, dal momento che l’accompagnatore era senza green pass, si è allontanata e si è ferita all’esterno.

La Top 10 sul CittadinoMb.it: la morte della pediatra Ripamonti

E così la salute e i problemi sanitari dominano la graduatoria anche con il recente lutto all’ospedale di Desio, che ha perso la pediatra Annalisa Ripamonti, e con il caso dell’uomo che dimesso dall’ospedale di Vimercate ha poi scoperto a Monza di avere un tumore: notizie che si trovano rispettivamente al quarto e al terzo posto della classifica 2022.

La Top 10 sul CittadinoMb.it: l’incidente di Vedano al Lambro

A interrompere la sequenza c’è la seconda posizione, che è invece occupata dall’incidente di Vedano che è costato la vita a un trentenne di Carate Brianza. “Uno studente appassionato del proprio percorso scolastico prima, un lavoratore amante del proprio lavoro di cuoco ora – così è stato descritto – Aveva frequentato, ormai circa dieci anni fa, il corso per operatore della ristorazione a In-Presa di Carate Brianza, Josef Romano, il trentenne deceduto venerdì a seguito di un incidente in motocicletta a Vedano al Lambro”.

La Top 10 sul CittadinoMb.it: l’autosalone chiuso e l’evergreen elezioni

Tra i più letti, al quinto posto, anche l’articolo sull’autosalone che ha chiuso improvvisamente a Meda scatenando la protesta (e le denunce) dei clienti. Al sesto posto un grande classico: le elezioni, che il 13 giugno hanno macinato sul sito del Cittadino migliaia di letture per scoprire tra Monza, Cesano, Lesmo, Lentate, la stessa Meda, Carnate, Lissone e Sulbiate chi è uscito vincitore (o rinviato al ballottaggio) alla tornata amministrativa che ha visto tante conferme, qualche ribaltone e alcune sorprese.

La Top 10 sul CittadinoMb.it: la transumanza

Nella top ten anche la studentessa di 14 anni di Seregno scomparsa all’uscita da scuola a Desio e poi ritrovata e la maestosa transumanza che alla vigilia dell’estate ha attraversato anche il cavalcavia della Valassina immobilizzando gli automobilisti di passaggio. “Gli animali hanno percorso il tratto di strada scortati dai pastori per raggiungere un’area verde della città di Lissone dove hanno poi trascorso la notte – ha scritto ilcittadinomb.it all’epoca – Gli attimi di attesa a bordo delle auto circondate da pecore ed agnellini hanno rappresentato per diversi cittadini l’occasione propizia per un singolare scatto fotografico, ma anche un video da girare agli amici o da pubblicare in rete”.

La Top 10 sul CittadinoMb.it: i trasporti

Trasporti per trasporti, al decimo posto c’è anche lo sbarco dei tracciati delle linee metropolitane M5 e M2 nel piano di coordinamento provinciale, un dato del tutto formale ma indispensabile per il progresso dei progetti sul territorio che ha attratto i lettori.

La Top 10 sul CittadinoMb.it: l’artista delle vulve

La curiosità arriva dall’ottava posizione: lì si è piazzata nella classifica annuale degli articoli più letti la notizia della monzese che crea e incornicia vulve. «Non è da tutti mettere una vulva in cornice e appenderla in casa. So bene che questo tipo di creatività non piace a tutti e che possa perfino disturbare qualcuno. Ma va bene così, mi piace l’idea che ciò che faccio non sia per tutti». Così raccontava in estate Alice Anfuso, sposata, mamma di due bambini, che, si leggeva, “fatica (perfino lei) a definirsi”. «Quando mi chiedono che lavoro faccio ci impiego un po’ a rispondere. Sono una consulente di fantasia».

La Top 10 sul CittadinoMb.it: i social

Cosa piace ai lettori del Cittadino sui social? Il post che ha fatto il boom sulla pagina facebook ufficiale (+50mila follower) riguarda Sal De Riso: c’è il noto pasticcere napoletano al primo posto dei contenuti di maggiore successo, lui con il suo panettone e la rivelazione ad Antonella Clerici su Rai 1 di avere cominciato la carriera nei ristoranti di Monza e Brianza.

E poi? Pizzaut, naturalmente. La pizzeria di Nico Acampora ha una capacità di coinvolgimento esponenziale: quindi sul podio sono saliti di prepotenza due post recenti, quello della chiusura durante le feste e la visita di Stefano Accorsi.

E poi la città: grande eco per la notizia dei semafori con il giallo temporizzato a Monza e per i nuovi operatori alla Questura, forse perché saranno impiegati anche per gli uffici e in particolare ai Passaporti tema caldo nelle segnalazioni social. E poi il racconto della mostra dedicata agli Alpini ad Arcore.

E su Instagram? Piace lo sport: tra i post più apprezzati il sorvolo delle Frecce tricolori con Airbus all’ultimo Gp d’Italia e i video della promozione del Monza in Serie A, tra gol e festa in città.