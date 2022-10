Incidente a Vedano al Lambro, chi era il trentenne di Carate

Uno studente appassionato del proprio percorso scolastico prima, un lavoratore amante del proprio lavoro ora. Aveva frequentato, ormai circa dieci anni fa, il corso per operatore della ristorazione a In-Presa di Carate Brianza, Josef Romano, il trentenne deceduto venerdì a seguito di un incidente in motocicletta a Vedano al Lambro.

Foto dal profilo Facebook di Josef Romano

Incidente a Vedano al Lambro: studente a In-Presa, aveva ottenuto riconoscimenti in concorsi

Quando frequentava la scuola aveva ottenuto anche riconoscimenti in concorsi, confermando risultati di eccellenza che aveva conseguito anche in aula. Lo confermava l’insegnante Gilberto Farina, titolare del ristorante “La Piana” di Carate Brianza. Dopo essere stato ricoverato in condizioni disperate è deceduto venerdì sera all’ospedale San Gerardo di Monza, dove era arrivato in codice rosso. L’incidente si è verificato venerdì, a Vedano al Lambro, intorno alle 14.30 lungo viale Cesare Battisti.