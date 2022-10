Vedano al Lambro, trentenne di Carate perde la vita in un incidente stradale

Non ce l’ha fatta il motociclista trentenne di Carate Brianza che venerdì 28 ottobre, nel primo pomeriggio, è rimasto coinvolto in un incidente in via Cesare Battisti a Vedano al Lambro. Secondo i primi rilievi il giovane, in sella alla sua moto, si sarebbe scontrato intorno alle 14.30 con un’auto guidata da una donna all’altezza del civico 127, all’uscita di Vedano, in direzione Biassono.

Vedano al Lambro: la dinamica del sinistro

In base a quanto emerso fino a questo momento, l’auto avrebbe occupato la carreggiata per fare inversione proprio nel momento in cui sopraggiungeva la moto guidata dal trentenne. L’impatto è stato violentissimo. Il ragazzo è stato sbalzato dal suo mezzo, mentre la donna è uscita praticamente illesa dallo schianto. Immediati sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il giovane in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Le condizioni del centauro sono risultate subito disperate. Il giovane è stato portato in condizioni gravissime all’ospedale, dove è spirato venerdì 28 ottobre, in serata.

Vedano al Lambro: l’amarezza del sindaco Marco Merlini

«Purtroppo, su quella strada che è provinciale capita spesso che succedano incidenti causati soprattutto dall’eccesso di velocità -ha commentato il sindaco di Vedano, Marco Merlini-. Spesso in consiglio comunale abbiamo dibattuto di questo problema di difficile soluzione, dal momento che su quel tratto viario non è possibile installare autovelox o dissuasori di velocità. Non restano che i controlli effettuati dalle forze dell’ordine». Sabato 29 ottobre, in via Cesare Battisti, era presente una macchina dei carabinieri che rilevava la velocità. Sul luogo dell’incidente sono subito accorsi gli agenti della polizia locale di Vedano, che ora indagano per il reato di omicidio stradale.