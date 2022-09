Meda, l’autosalone chiude improvvisamente: clienti a mani vuote e denunce

Meda, l’autosalone Top Car di Meda, in via Borromeo angolo via Manzoni, ha chiuso improvvisamente i battenti e avrebbe lasciato a mani vuote tanti clienti che avevano già versato acconti per acquistare auto. Avvisaglie si erano avute all’inizio dell’estate, come hanno riferito alcuni automobilisti: a richieste al personale dell’autosalone sulla consegna del modello scelto ricevevano sempre risposte evasive. Sui social è emersa la situazione di disagio e piano piano il tam tam si è diffuso tanto che il gruppo di persone in attesa di risposte dall’autosalone è aumentato. Qualcuno di loro ha interessato anche la Polizia Locale di Meda. “Non abbiamo notizie di cosa sia successo e perché l’autosalone sia chiuso – dice il comandante Claudio Delpero – posso solo dire che al nostro centralino sono giunte diverse telefonate di persone che erano interessate a ricevere notizie”.

Meda, autosalone chiuso: via le insegne e saracinesche abbassate

Gli interessati potrebbero essere un centinaio e sono numerose le denunce presentate ai Carabinieri di Meda e alla Guardia di Finanza di Seveso. Attualmente l’edificio della Top Car è privo di insegne e le saracinesche sono abbassate. L’azienda in città era presente dal 2018 ed era specializzata nella vendita di vetture di medio-alto livello. In questi giorni i casi di persone rimaste a mani vuote cominciano a far emergere più particolari della loro disavventura.

Meda, autosalone chiuso: arrivata troupe di Striscia la notizia

C’è chi dopo aver saldato il conto e aver atteso l’immatricolazione s’è messo a tempestare di telefonate andate tutte e vuoto. Un residente in Piemonte ha costituito un gruppo su Telegram tanto da poter fare forza comune e chiedere a tutti di rivolgersi all’autorità , presentando denuncia o di rivolgersi al proprio avvocato di fiducia. Il consiglio del piemontese è stato seguito da molti e alcuni si sono rivolti anche ai programmi televisivi che si sono specializzati in questo tipo di denunce, come le Iene e Striscia la notizia e una troupe di quest’ultima trasmissione è stata avvistata aggirarsi nel pressi della sede dell’autosalone.