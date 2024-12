Cesano Maderno, investita sulle strisce in via Medici: donna di 84 anni muore all’ospedale Niguarda

Investita da un’automobile, a Cesano Maderno, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. È morta così, nella prima serata di giovedì, una donna di 84 anni residente in città. Soccorsa in gravissime condizioni, è deceduta poco dopo essere arrivata in ospedale.

Il tragico incidente è avvenuto verso le 17.45 in via dei Medici. La donna, dopo aver camminato sul marciapiede, giunta in prossimità delle strisce pedonali ha deciso di attraversare la strada. In quel momento, però, è sopraggiunta una Bmw guidata da un giovane cesanese. Anche lui stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. L’anziana, urtata sul fianco, è caduto ai margini della strada.

Il giovane si è immediatamente fermato per dare assistenza. È stato lui a chiamare il 112 per richiedere l’intervento dell’ambulanza. Sul posto è arrivato il personale medico del 118 insieme alla Polizia locale.

Cesano, l’incidente sulle strisce pedonali: la donna morta all’ospedale

Gli agenti hanno potuto accertare che l’incidente è avvenuto sulle strisce pedonali, l’illuminazione pubblica era perfettamente funzionante, c’era dunque ogni condizione di visibilità. È stato rilevato che il giovane non stava sfrecciando con la sua automobile: la velocità rientrava nei limiti previsti dal Codice della strada. Sottoposto ad accertamenti, non era alla guida in stato di ebbrezza. Visto quanto accade di frequente, gli agenti hanno voluto sincerarsi del fatto che il cesanese non fosse distratto al momento dell’impatto a causa dell’uso dello smartphone. E anche in questo caso le verifiche hanno portato a escludere questa causa. Il giovane ha raccontato che non si è accorto della presenza della donna sulle strisce.

L’anziana è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Poco dopo, tuttavia, è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate in occasione dell’incidente. Alla Polizia locale il difficile compito di raggiungere la famiglia per raccontare quanto era accaduto e per portare la tragica notizia.